اخلطي القرنفل مع الماء ستبدين أصغر من سنك ب 10 سنوات بوتكس طبيعي بالقرنفل لن تصدقي النتيجة

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عمر شويل - جدة مشاكل البشرة متعددة ولا تنتهي وخاصة أصحاب البشرات الدهنية والاشخاص الذين يعانون من تجاعيد في الجلد و ذلك لأنه يصعب تعويض الكولاجين المفقود من البشرة الا بجلسات طبية خاصة للبشرة لأعادة البشرة مشدودة وليس بها أي تجعد, ولكن تكلفة هذه الجلسات عالية جدا, ويبحث الكثير ممن يعانون من تجاعيد في البشرة عن طريقة سهلة وبسيطة ليس لها تكلفة عالية وتعطي تأثير قوي على البشرة, وخلال مقالنا هذا سنوضح طريقة عمل كريم القرنفل السحري لتبيض البشرة والتخلص من أي تجاعيد بها.

كريم القرنفل الطبيعي لعلاج تجاعيد الجلد بشكل فوري

تظهر التجاعيد في الجلد بسبب العديد من العوامل التي تتعرض لها البشرة بشكل كبير منها استخدام مساحيق على البشرة بها مواد كيميائية مضرة بالبشرة, والتعرض لأشعة الشمس الضارة دون حماية البشرة بأي كريم للحماية, وعدم شرب الماء بكميات مناسبة, ويعد القرنفل واحد من أفضل العلاجات التي تستخدم للتجاعيد وذلك بسبب قدرته على تحفيز الخلايا لإنتاج الكولاجين وشد الجلد, ويتم عمل كريم طبيعي من القرنفل للبشرة لاستخدامه بشكل يومي على البشرة, و يتم تحضيره كالتالي:-

يتم طحن كمية من القرنفل حتى يصبح مثل البودر, و يوضع معها معلقة من الحليب المجفف.

يوضع على الخليط معلقة نشا ومعلقة جليسرين ويقلب ويوضع نصف كوب ماء.

يوضع على الخليط معلقة نشا ومعلقة جليسرين ويقلب ويوضع نصف كوب ماء. يوضع الخليط على النار ويقلب حتى يصبح القوام ثقيل, ويرفع من النار وبعد ذلك يتم تصفيه الخليط جيدا بمصفاة ضيفة لضمان عدم احتوائه على أي جزيئات خشنة تضر البشرة.

وبعد ذلك يتم حفظة في عبوة نظيفة ويستخدم يوميا على البشرة قبل النوم.

ما هي أهمية استخدام القرنفل للبشرة

القرنفل يساعد في علاج أي حبوب موجودة في البشرة ويعمل على علاج البقع التي تنتج عنها في البشرة زله فوائد اخري كثيره شاف نقدمها لكم من خلال اتباع هذه النقاط :