معجزة كريم الخميرة والنشا لنفخ الخدود وتوريد الشفايف وإزالة التجاعيد والجلد الميت نهائيا

كريم الخميرة والنشا لنفخ الخدود من الوصفات الممتازة والتي من خلالها من الممكن أن يكون هناك تخلص سريع من أي بقايا للتصبغ على البشرة ومن المكن تفتيح البشرة من خلال الاستعانة بوصفة الخميرة المتميزة، ومن الممكن أن تتحقق نتيجة البياض التام للبشرة من خلال الانتظام في التطبيق لتلك الوصفة الطبيعية من الخميرة ومن خلال ما يلي في تلك الفقرات القادمة نوضح أهم المكونات الأساسية والتي من الممكن أن تساعد في التخلص من أي اسمرار بالبشرة مع توضيح أهم المكونات الأساسية والتي تدخل مع الخميرة في عمل أفضل خليط للبشرة.

كريم الخميرة والنشا لنفخ الخدود

من أهم الوصفات التي من الممكن أن يستعان بها تخليص البشرة من الكثير من العيوب والتي من أهمها ظهور علامات الشحوب على البشرة ومن الممكن أن يتم التطبيق لوصفة الخميرة بهدف استعادة النضارة للبشرة ومن أهم مكونات الخليط ما يلي، أهم المقادير التي تساعد في عمل وصفة الخميرة ما يلي:

ملعقة من الخميرة.

ملعقة من زيت اللوز.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من النشا.

ملعقة ماء ورد.

معجزة كريم الخميرة والنشا لتبيض البشرة

أهم ما يمكن اتباعه لعمل الخليط ما يلي:

إذابة الفازلين تماما فوق حمام مائي.

يتم وضع الخميرة مع الفازلين ولا بد من التقليب الجيد ما بينهما.

وضع زيت الزيتون مع ماء الورد.

الخلط مرة أخرى ما بين كل المكونات.

بعد أن يتم التحضير يكون من السهل التطبيق على الجلد.

تطبيق الخليط يكون من مرة إلى مرتين بشكل أسبوعي.

مدة التطبيق من خمس إلى عشر دقائق وبعدها

يغسل الشعر بالماء الفاتر.

فوائد الخميرة للبشرة