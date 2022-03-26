طريقة عمل السمك السنجاري بطريقة سهلة بتتبيلة شهية وسريعة من المنزل مثل المحلات

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طريقة عمل السمك السنجاري، هناك العديد من الطرق و الوصفات التي يتم تحضيرها بالسمك، ومن ألذ وأسرع هذه الطرق هي السمك السنجاري، تبحث الأمهات دائماً على طرق جديدة و لذيذة يستطيعون تحضيرها في وقت سريع وتكن مغذية وشهية، و الاسماك تعد من أكثر أنواع البروتين المليئة بالقيم الغذائية و الفوائد ولكن دائما الأطفال لا يفضلون تناول السمك بطريق المعتادة و لذلك قدمنا لكم أسهل طريقة لتحضير السمك السنجاري بخلطة الخضروات اللذيذة و بتتبيلة شهية. مكونات السمك السنجاري كيلو من السمك البورى او اي نوع سمك كبير الحجم.

حبتان من الليمون كبيرة الحجم مقطعة شرائح رفيعة. مكونات الحشوة كوب من الفلفل الألوان المقطع شرائح رفيعة.

حبة من البصل المقطع شرائح رفيعة.

ملعقة كبيرة من الكزبرة الخضراء المفرومة.

2 ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

ملعقة كبيرة من الكزبرة الخضراء المفرومة ناعم.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة كبيرة من المستردة.

2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. طريقة تحضير السمك السنجاري أولا نقوم بغسل السمك جيدًا بالماء و الخل الأبيض و الليمون والملح لكي نتخلص من الروائح الغير محببة ونفتح السمك لكي نضع بداخلها الحشوة.

تقوم بعمل بعض الخطوط في السمك لكي يتشرب من التتبيلة.

بعد ذلك نقوم بوضع السمك في مصفاة لكى يتخلص من السوائل المتواجدة به.

نحضر التتبيلة نأتي بوعاء كبير وعميق و نقوم بوضع الكزبرة الخضراء و الثوم المفروم و الكمون و المستردة و الملح و الفلفل الأسود و الزيت.

نخلط هذه المكونات مع بعضها بشكل جيد حتى يمتزجا المكونات مع بعضهم جيدًا.

بعد ذلك نوزع جزء من هذه التتبيلة على السمك ونقوم بتوزيع التتبيلة جيدًا من جميع الجهات.

ثم نقوم بورق المونيوم ونقوم بوضع كل سمكة في ورقة من الألمونيوم ونغلفها من الظهر.

بعد ذلك نضع طاسة على النار و نقوم بوضع القليل من الزيت بداخلها و نضع شرائح البصل ونقلبهم على نار متوسطة.

ثم نضيف شرائح الفلفل الألوان حتى يذبل الخضروات.

نرفع الخضروات من على النار ونضع عليها من التتبيلة المتبقية من الحشو ونقلبها مع الخضروات.

نقوم بتوزيع حشو الخضروات على السمك بشكل متساوي.

نأتي بشرائح الليمون ونقوم بوضعها على سطح السمك فوق الحشوة.

ثم نأتي بصينية الفرن ونقوم برص السمك السنجاري بداخلها.

بعد ذلك ندخل الصينية في الفرن الساخن على درجة حرارة 200 درجة لمدة 20 دقيقة حتى يتم تسويتها.

نخرج السمك السنجاري من الفرن ويقدم ساخنا بالصحة والهنا. عمر شويل - جدة طريقة عمل السمك السنجاري بطريقة سهلة بتتبيلة شهية وسريعة من المنزل مثل المحلات - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل السمك السنجاري بطريقة سهلة بتتبيلة شهية وسريعة من المنزل مثل المحلات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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