نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير كباب الحلة علي أصولها في المنزل وبخطوات سهلة وبسيطة والطعم لذيذ في المقال التالي
كباب الحلة هو طريقة مميزة لتحضير اللحم، قد تختلف بشكل كامل عن طريقة تحضير الكباب العادي حتى في الطعم والمكونات، ودائمًا ماتفضل ربة المنزل القيام بعمل كباب الحلة فهو سريع التحضير ويمكن إعادة بكل سهولة،كما أنه له العديد من الفوائد وايضًا يتميز بالطعم الرائع، والان سوف نعرض لكم خطوات عمل كباب الحلة في المنزل بكل سهولة من خلال المقال.
طريقة عمل كباب الحلة المميز
طريقة بسيطة يمكنك من خلالها كسر الروتين اليومي الأكلات التقليدية التي تقدم في كل منزل، كما أن كباب الحلة يمكن تقديمه كطبق رائع مميز على مائدة العزائم، وطريقة التحضير والخطوات كالتالي:
المكونات
- كيلو من اللحم المقطع على شكل مكعبات صغيرة الحجم.
- ٢ بصلة متوسطة الحجم مبشورة.
- فص واحد من الثوم المفروم.
- ملعقة واحدة من السمن البلدي.
- رشة ملح.
- رشة فلفل اسود.
- بهارات مختلفة.
طريقة التحضير
- قومي بتقطيع اللحم إلى الحجم المناسب حسب الرغبة، ونوع اللحم.
- احضري وعاء مناسب، وارفعيه على النار ويترك حتى يسخن.
- أضيفي بداخله ملعقة من السمن البلدي لتعطي طعم ورائحة مميزة الأكلة ويمكن استبدالها بالسمن العادية حسب المتوفر.
- قومي بتشويح البصل، والثوم مع بعض، واستمري في التقليب حتى تذبل المكونات، ويتغير لونها.
- أضيفي اللحم بعد ذلك إليها.
- قلبي كل المكونات مع بعض لكي تتجانس ويتم تشويح اللحم ويتغير لونه من كل الجوانب.
- بعد ذلك أضيفي كوب من المياه الدافئة.
- وغطي اللحم، واتركيه حتى يتم تسوية اللحم بشكل كامل، مع اختبار النضج من وقت لآخر.
- أضيفي الملح بعد ذلك اللحم، والفلفل الأسود، والبهارات المرغوب فيها حسب الرغبة.
- اتركيه حتى يشرب كل كمية المياه الموجودة ويصبح اللحمة لها صوص خاص بها له طعم ورائحة مميز.
- احضري صينية مناسبة.
- أضيفي بداخلها اللحم بالصوص المكون.
- ادخلي الصينية الفرن تحت الشواية.
- اتركي كباب الحلة حتى يتغير لونه ويصبح محمر قلبي اللحم من كل الجوانب.
- أضيف في وسط الصينية قطعة من الفحم المشتعل.
- واغلقي باب الفرن واتركي الكباب حتى يحصل على رائحة وطعم الفحم.
- هكذا أصبح جاهز يمكنك الآن تقديم الكباب في أطباق التقديم وتتناوله بألف هنا وشفا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة تحضير كباب الحلة علي أصولها في المنزل وبخطوات سهلة وبسيطة والطعم لذيذ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.