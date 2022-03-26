طريقة تحضير كباب الحلة علي أصولها في المنزل وبخطوات سهلة وبسيطة والطعم لذيذ

كباب الحلة هو طريقة مميزة لتحضير اللحم، قد تختلف بشكل كامل عن طريقة تحضير الكباب العادي حتى في الطعم والمكونات، ودائمًا ماتفضل ربة المنزل القيام بعمل كباب الحلة فهو سريع التحضير ويمكن إعادة بكل سهولة،كما أنه له العديد من الفوائد وايضًا يتميز بالطعم الرائع، والان سوف نعرض لكم خطوات عمل كباب الحلة في المنزل بكل سهولة من خلال المقال.

طريقة عمل كباب الحلة المميز

طريقة بسيطة يمكنك من خلالها كسر الروتين اليومي الأكلات التقليدية التي تقدم في كل منزل، كما أن كباب الحلة يمكن تقديمه كطبق رائع مميز على مائدة العزائم، وطريقة التحضير والخطوات كالتالي:

المكونات

كيلو من اللحم المقطع على شكل مكعبات صغيرة الحجم.

٢ بصلة متوسطة الحجم مبشورة.

فص واحد من الثوم المفروم.

ملعقة واحدة من السمن البلدي.

رشة ملح.

رشة فلفل اسود.

بهارات مختلفة.

طريقة التحضير