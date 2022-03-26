طريقة عمل الزبادي في المنزل وبدون ماكينة وبمكونات بسيطة وغير مكلفة والطعم خرافي

الزبادي من أهم الأطعمة اللذيذة والمفيدة للجسم، كما أنه يحتوي على البكتريا النافعة التي تساعد في الوقاية وحماية الجسم من العديد من الأمراض، كما أنه يدخل في عمل وتحضير العديد من الأطعمة المختلفة اللذيذة والحلويات ايضًا، لذلك يمكنك القيام بعمل الزبادي في المنزل في اي وقت بدلًا من القيام بشرائه، ولمعرفة خطوات تحضير الزبادي يمكنكم متابعة المقال الان.

طريقة عمل الزبادي في المنزل

الزبادي من الاكلات التي يمكن تناولة في اي وقت سواء كوجبة إفطار أو وجبة خفيفة خلال اليوم، كما أنه لا يمكن الاستغناء عنه في رمضان فهو أهم ما يتم تناوله في مائدة السحور، لذلك يتم شراء الزبادي بشكل دائم وتكاليف عالية لذلك لكي يتم تحضيره في المنزل يمكنك اتباع الآتي:

المكونات

كيلو من اللبن الحليب.

ملعقتين كبار من الزبادي الجاهز.

طريقة التحضير

احضرى اللبن الحليب في وعاء، وارفعيه على النار.

اتركي اللبن على النار حتى يتم الغليان بشكل كامل.

بعد الانتهاء اتركي اللبن لمدة ربع ساعة حتى يبرد من شدة السخونة ويصبح دافئ.

ضعي اللبن الحليب في الخلاط الكهربائي.

أضيفي اللي اللبن الحليب الزبادي.

قومي بالخلط بشكل سريع لهذا الخليط.

أحضري أكواب الزبادي المناسبة.

ضعي في كل كوب كمية مناسبة.

كيلو اللبن يمكن أن يحضر من خلاله عد اربع اكواب من الزبادي.

قومي بتدفئة الفرن قليلًا.

أغلقي الفرن بعد ذلك، ثم ضعي أكواب الزبادي بداخله، واتركيها الليل وحتى الصباح لمدة لا تقل عن سبع ساعات.

بعد مرور الوقت تأكدي من تماسك الزبادي، ثم قومي بوضع أكواب الزبادي في الثلاجة حتى يتم حفظهما، ويتم تناولها بعد ذلك بألف هنا وشفا في أي وقت.

طريقة عمل الزبادي اللايت في المنزل

يمكنك أيضًا من خلال المنزل القيام بعمل الزبادي اللاين الخفيف الذي بفضله العديد من الناس، وطريقة تحضيره كالآتي:

المكونات

كيلو من اللبن الحليب خالي الدسم.

كوب من الزبادي.

طريقة التحضير