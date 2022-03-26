نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل وأجمل وصفة لعمل فاهيتا الدجاج زي المحلات وبتتبيلة رائعة وغير مكلفة والطعم لذيذ في المقال التالي
فاهيتا الدجاج من الذ الطرق المختلفة في عمل وتحضير الدجاج، والتي تتم من خلال تتبيل الدجاج بشكل رائع مع إضافة بعض الخضروات الشهية لتعطي أكلة مميزة، كما أنها تحتوي على العديد من الفوائد والقيمة الغذائية لها عالية وهي في الأصل أكلة مكسيسة معروفة ومحبوبة في جميع بلاد العالم، والان يمكنكم تجهيز فاهيتا الدجاج في المنزل بكل سهولة، تابعو معنا هذا المقال لمعرفة خطوات التجهيز.
طريقة عمل فاهيتا الدجاج
اذا كنتي من عشاق التجديد والتنوع في تقديم الأكلات المميزة الجديدة، فيمكنك الان اختيار فاهيتا الدجاج لتكون وجبة مميزة على مائدة الغداء، وخطوات تحضيرها كالآتي:
المكونات
- ٢ من صدور الدجاج المقطع شرائح رفيعة طويلة، والمخلية من الجلد أو العظم.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ثلاث ملاعق من الزيت النباتي.
- حبتين من الفلفل الملون.
- بصلة مقطعة شرائح رفيعة.
- نصف ملعقة من الكمون.
- ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
- أربع فصوص من الثوم المهروس.
- أربع ملاعق من زيت الزيتون.
- رشة الشطة.
- أربع ملاعق من الكزبرة المفرومة.
طريقة التحضير
- قومي بوضع صدور الدجاج وتضيعها بشكل أفقي شرائح رفيعة.
- احضري بولة عميقة، وقومي بوضع المبح، والشطة، والكمون، والثوم، وزيت الزيتون، والكزبرة والليمون.
- قومي بتقليب المكونات جيدًا لكي تتجانس مع بعضها البعض.
- أضيفي إلى هذه التتبيلة شرائح الدجاج.
- اخلطي الدجاج بالتتبيلة حتى تغطيها بالكامل.
- غطي الدجاج واتركيه في الثلاجة لمدة ثلاث ساعات حتى يتشرب التتبيلة.
- احضري مقلاة من التيفال.
- ارفعي المقلاة على النار واتركيها حتى تسخن تمامًا.
- ضعي شرائح الدجاج في المقلاة.
- اتركي الدجاج حتى يتغير لونه إلى الذهبي، قلبي الشرائح على الجهه الاخرى.
- ارفعي الدجاج من على النار.
- رصي شرائح الدجاج فوق بعضها ولفيها بورق الألومنيوم حتى لا تتعرض للهواء.
- احضري المقلاه مرة أخرى.
- أضيفي بها بعض قطرات من الزيت النباتي.
- اتركي الزيت حتى يسخن.
- أضيفي إليه بعد ذلك البصل المقطع، مع إضافة شرائح الفلفل الملون.
- قلبي المكونات مع بعض جيدًا حتى حتى يذبل الخليط بعض الشيء.
- أضيفي إليه رشة ملح.
- اخفضي النار، ثم قومي بتقطيع الدجاج شرائح رفيعة طولية.
- أضيفي شرائح الدجاج إلى خليط الفلفل والبصل.
- قلبي المكونات تقليبه سريعة.
- هكذا أصبحت جاهزة وتقدم الفاهيتا في عيش التورتيلا لعمل الذ الساندوتشات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسهل وأجمل وصفة لعمل فاهيتا الدجاج زي المحلات وبتتبيلة رائعة وغير مكلفة والطعم لذيذ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.