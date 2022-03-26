أسهل وأجمل وصفة لعمل فاهيتا الدجاج زي المحلات وبتتبيلة رائعة وغير مكلفة والطعم لذيذ

فاهيتا الدجاج من الذ الطرق المختلفة في عمل وتحضير الدجاج، والتي تتم من خلال تتبيل الدجاج بشكل رائع مع إضافة بعض الخضروات الشهية لتعطي أكلة مميزة، كما أنها تحتوي على العديد من الفوائد والقيمة الغذائية لها عالية وهي في الأصل أكلة مكسيسة معروفة ومحبوبة في جميع بلاد العالم، والان يمكنكم تجهيز فاهيتا الدجاج في المنزل بكل سهولة، تابعو معنا هذا المقال لمعرفة خطوات التجهيز.

طريقة عمل فاهيتا الدجاج

اذا كنتي من عشاق التجديد والتنوع في تقديم الأكلات المميزة الجديدة، فيمكنك الان اختيار فاهيتا الدجاج لتكون وجبة مميزة على مائدة الغداء، وخطوات تحضيرها كالآتي:

المكونات

٢ من صدور الدجاج المقطع شرائح رفيعة طويلة، والمخلية من الجلد أو العظم.

ملعقة صغيرة من الملح.

ثلاث ملاعق من الزيت النباتي.

حبتين من الفلفل الملون.

بصلة مقطعة شرائح رفيعة.

نصف ملعقة من الكمون.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

أربع فصوص من الثوم المهروس.

أربع ملاعق من زيت الزيتون.

رشة الشطة.

أربع ملاعق من الكزبرة المفرومة.

طريقة التحضير