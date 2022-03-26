الطريقة الصحيحة لفرد الشعر بالنشا كأنه متسشور شعرك هيصبح ناعم جدا مثل الحرير

فرد الشعر الخشن بالنشا من أهم الوصفات التي لها دور في العناية بالشعر والتخلص تماما من أي تواجد للشعر الخشن والحفاظ على الملمس الخاص بالشعر وتعتبر تلك الوصفة من الوصفات التي لها القدرة على التنعيم بشكل كبير للشغر والتخلص من عيوب فروة الرأس كما أن تلك الخلطة تعمل على حمايه الشعر من أي عيوب قد تعتريه مثل الجفاف والتقصف ومن خلال ما يلي نوضح أهم المقادير الأساسية لعمل الخليط مع بيان الطريقة المتبعة للتحضير.

فرد الشعر الخشن بالنشا

الشعر الخشن من الممكن أن يتم فرده بالنشا من خلال الاستعانة بالخطوات الأساسية لعمل تلك التركيبة المتميزة وتعتبر من بين أقوى الخلطات التي تعمل على إزالة أي عيب بالشعر ومن الممكن أن يتم تخليص الشعر تماما من العديد من المشكلات ومنها التخلص من تجعيد الشعر والتخلص من مشكلة لتقصف وتغذية فروة الرأس، ومن أهم المقادير ما يلي، من الممكن أن تعتمدي على تلك المكونات القادمة للتخلص تماما من أي تجاعيد قد تكون موجودة بالشعر وأهم تلك المكونات ما يلي في الفقرات القادمة:

ملعقة من النشا.

ملعقة زيت زيتون.

ملعقة زيت سمسم.

ملعقة زيت خروع.

ملعقة جل الصبار.

الطريقة الصحيحة لفرد الشعر بالنشا

أفضل الطرق لعمل خليط النشا ما يلي في تلك النقاط القادمة: