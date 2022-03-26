بدون ليزر.. كنز في مطبخك لتبيض الأسنان كالؤلؤ والتخلص من الجير والأصفرار نهائيا

تبيض الأسنان في البيت يعد من الأمور السهلة والبسيطة إذا ما توفرت بعض الإمكانات القليلة التكلفة والمكونات المتاحة التي لها القدرة على أن تخلص الأسنان بشكل كامل من أي تواجد للعلامات الصفراء والتي تتسبب في المظهر الغير صحي للأسنان، ومن خلال الآتي في تلك الفقرات القادمة نتحدث بالتفصيل عن أهم المعلومات حول أفضل الطرق الطبيعية المبيضة للأسنان

طرق تبيض الاسنان في البيت

فضل الطرق التي لها دور في تخليص الأسنان بشكل تام من التصبغ واللون الأصفر ومن الممكن استعمال صودا الخبز للتخلص من أي اصفرار بالأسنان مع الليمون وتفريش الأسنان بشكل يومي بهذين المكونين وهذا ما يجعل الأسنان خالية من أي مظهر من مظاهر البهتان أو الشحوب كما يجعل الفم نقي وخالي من أي بكتيريا.

تبيض الاسنان بالملح

الملح من أهم المكونات المتميزة والتي لها دور في خطوة التبييض للأسنان ومن الممكن أن تعمل على الإزالة التامة لأي تصبغات قد تكون موجودة بالطبقة السطحية على مينا الأسنان، كما أنها قد تعطي الأسنان المزيد من اللون الأبيض بسبب التطهير التام لكامل أجزاء وأنسجة الفم والأسنان، وهذا ما يحقق التخلص من أي طبقة مغيرة للون لأسنان مثل الجير المتراكم والمتسبب في الاصفرار الملحوظ لها والملح هو الماء لعمل أفضل مضمضة مطهرة بشكل جيد للتخلص من أي أثر للاصفرار في الأسنان أو شحوبها والمضمضة تكون يومية للتخلص من عيوب اللون بالنسبة للأسنان، كما تعد تلك الطريقة من طرق التطهير الكامل للأسنان والتي من خلالها تقتل البكتيريا ويكون هناك تخلص تام من أي روائح غير مرغوبة في الفم.

تبيض الاسنان بالكركم

من أهم الطرق التي من خلالها سيكون من السهل الحصول على الأسنان بيضاء ناصعة وخالية من أي تصبغات وهذا ما يكون من خلال استعمال القليل من بودرة الكركم مع إضافة القليل من قطرات عصير الليمون ثم يتم تفريش الأسنان باستعمال الكركم وهذا ما يجعل الأسنان بيضاء وناصعة وخالية من تصبغات ويمكن لكل من يعاني اصفرار الأسنان أن يطبق تلك الوصفة بمعدل يومي لملاحظة أفضل النتائج