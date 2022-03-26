بكوب دقيق أعملي كيكة الرواني الهشة الخفيفة بطريقة مظبوطة وغير مكلفة ألذ كيك ممكن تعمليه

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كيكة الرواني تعتبر من أحلى وأشهر أنواع الحلويات التي يكون عليها الطلب بكمية كبيرة من قبل جميع الناس سواء كبار السن أو صغار السن، فهذه الكيكة تكون معروفة في الكثير من الدول وخاصة في اليمن، حيث أن هذه الكيكة تشبه كثيرا الكيك العادي ولكن الإختلاف يكون في بعض المقادير، ومن الممكن أن نقوم بعمل كيكة الرواني بإضافة بعض النكهات المختلفة لها أو يتم عملها سادة، ولكن نجد العديد من الأشخاص يفضلون تناولها بجوز الهند أو بأي نوع من أنواع المكسرات.
مكونات كيكة الرواني
- كوب واحد كبير من الدقيق الأبيض المنخول.
- كوب واحد كبير إلا ربع من دقيق السميد.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.
- كوب واحد كبير إلا ربع من السكر.
- رشة من الملح.
- خمس بيضات.
- ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من جوز الهند.
- كوب واحد كبير من الزبادي.
- أربع ملاعق كبيرة الحجم من السمنة البلدى.
- مكونات عمل الشربات هي كوب واحد كبير من الماء وكوب واحد كبير ونصف من السكر وملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.
طريقة عمل كيكة الرواني
- نحضر إناء عميق ونضعه على النار ونضع به كوب واحد كبير من الماء وكوب واحد كبير ونصف من السكر وملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.
- ويتم تقليبهم مع بعض ونتركهم على النار لمدة عشر دقائق تقريبا وبعد ذلك نرفعه من على النار ونتركه حتى يبرد.
- ثم يتم تجهيز كيكة الرواني وهذا من خلال إحضار طبق عميق ونضع به خمس بيضات وكوب واحد كبير إلا ربع من السكر ونصف ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.
- ونحضر مضرب البيض الكهربائي ويتم تشغيله على سرعة عالية ونستمر في الخفق لمدة خمس دقائق لذوبان السكر ثم نضع كوب واحد كبير من الزبادي.
- ونضيف أربع ملاعق كبيرة الحجم من السمنة البلدى ونستمر في تشغيل المضرب للحصول على قوام كريمي ناعم ويتم تجهيز وعاء ونضع به الدقيق الأبيض ودقيق السميد ورشة من الملح وجوز الهند ويتم تقليبهم مع بعض.
- ونضع خليط الدقيق إلى خليط البيض ويتم عجنهم مع بعض ونحضر صينية وندهنها بالسمنة ونضع خليط الكيك بها.
- ويتم تشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية وعند تسخينها نضع الصينية في الفرن ونتركها حتى يتغير لونها وعند إخراجها نضيف إليها كمية مناسبة من الشربات ورشة من جوز الهند للتزيين.
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