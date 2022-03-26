بكوب دقيق أعملي كيكة الرواني الهشة الخفيفة بطريقة مظبوطة وغير مكلفة ألذ كيك ممكن تعمليه

كيكة الرواني تعتبر من أحلى وأشهر أنواع الحلويات التي يكون عليها الطلب بكمية كبيرة من قبل جميع الناس سواء كبار السن أو صغار السن، فهذه الكيكة تكون معروفة في الكثير من الدول وخاصة في اليمن، حيث أن هذه الكيكة تشبه كثيرا الكيك العادي ولكن الإختلاف يكون في بعض المقادير، ومن الممكن أن نقوم بعمل كيكة الرواني بإضافة بعض النكهات المختلفة لها أو يتم عملها سادة، ولكن نجد العديد من الأشخاص يفضلون تناولها بجوز الهند أو بأي نوع من أنواع المكسرات.

مكونات كيكة الرواني

كوب واحد كبير من الدقيق الأبيض المنخول.

كوب واحد كبير إلا ربع من دقيق السميد.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.

كوب واحد كبير إلا ربع من السكر.

رشة من الملح.

خمس بيضات.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من جوز الهند.

كوب واحد كبير من الزبادي.

أربع ملاعق كبيرة الحجم من السمنة البلدى.

مكونات عمل الشربات هي كوب واحد كبير من الماء وكوب واحد كبير ونصف من السكر وملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

طريقة عمل كيكة الرواني