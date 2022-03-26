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تعد أكلة الكباب حلة من الأكلات اللذيذة في مذاقها فمن الممكن أن نقوم بعملها بإستخدام قطع من اللحمة أو بإستخدام الفراخ وهذا يتوقف على حسب الرغبة، فكلا منهما يتميزان بطعم جميل ورائع ولكن الفراخ تعتبر من أكثر أنواع اللحوم التي يعشق تناولها الكثير من الناس وخاصة الأطفال فهم يحبون الفراخ أكثر من اللحمة، لذلك تقوم أغلبية الأمهات بعمل الوصفات التي نستخدم بها الفراخ أو يكون من مكوناتها الأساسية، فيمكن أن نقوم بعمل كباب حلة بالفراخ ونضيف إليه بعض الخضراوات ومن ضمنها هو البصل والطماطم وغيرهم. مكونات كباب الحلة بالفراخ دجاجة واحدة.

ثلاث حبات متوسطة الحجم من البصل.

ثمرتان من الطماطم.

ثمرة واحدة من الفلفل الأخضر.

ثلاث فصوص من الثوم المفروم.

ثمرة واحدة من الجزر المبشور.

ثلاث ورقات من ورق اللورا.

ثلاث فصوص من الحبهان.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من السمنة.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.

ونصف ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من بهارات الفراخ.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من البابريكا والزنجبيل والقرفة.

كمية مناسبة من الماء المغلي. طريقة عمل كباب الحلة بالفراخ قومي بتقطيع الفراخ إلى أربع قطع أو ثماني قطع ويتم غسلهم جيدا بالماء والملح والليمون والخل وبعد ذلك نضع حلة على النار ونضع بها ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من السمنة.

وعند تسخين السمنة نضع قطع الفراخ ونضيف رشة من الملح والفلفل الأسود وبهارات الفراخ ونقوم بتقليبهم حتى يكون لونها ذهبي من جميع الجوانب.

وقومي بإضافة ثلاث حبات من البصل ويتم تقطيعهم على شكل جوانح ونستمر في تقليب البصل مع الفراخ ثم نضع الثوم المفروم والجزر المبشور وبعد ذلك يتم إضافة الفلفل الأخضر ويتم تقطيعه على شكل مكعبات.

ونقوم بوضع الملح والفلفل الأسود وبهارات الفراخ والثوم البودر والبصل البودر والبابريكا والزنجبيل والقرفة ويتم تقليبهم مع بعض لمدة عشر دقائق تقريبا.

ثم نضيف كمية مناسبة من الماء المغلي ويتم تغطية الحلة ونتركها حتى يتم تسوية الفراخ مع الخضراوات بشكل جيد ثم قومي برفعها ووضعهم في طبق ويقدم مباشرة. عمر شويل - جدة أعملي كباب الحلة بالفراخ بالصوص البني بالطريقة المصرية على أصولها بطعم ومذاق لذيذ - ثقفني

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