طريقة عمل شيرة البسبوسة بالبيت بمقادير مضبوطة ولا أروع

طريقة عمل شيرة البسبوسة بالبيت مناسِبة لتشريب البسبوسة وبعض الحلويات الأخرى، سيرب أو شربات البسبوسة أو القطر هو عبارة عن محلول السكر المكرمل مع إضافة القليل من عصير الليمون أو ملح الليمون للحفظ، من أهم عوامل نجاح البسبوسة هي الشيرة الناجحة وضبط توقيت استخدامها ودرجة الحرارة والكثير من العوامل الأخرى، كل الأسئلة التي تودون معرفتها عن أسرار نجاح البسبوسة في المنزل سنجيب عنها في السطور التالية، في هذا المقال عبر موقعكم “ثقفني” نقدم لكم كيفية تحضير وصفة شيرة سهلة وبسيطة وسريعة التحضير.

مقادير شيرة البسبوسة

كوب ونصف من الماء.

كوب ونصف من السكر الأبيض.

ملعقة صغيرة من ماء الزهر أو ماء الورد أو الفانيليا حسب النكهة المحببة.

نصف ملعقة صغيرة من الزبدة الطبيعية “لإضفاء نكهة مميزة”.

عصير نصف ليمونة أو نصف ملعقة صغيرة من ملح الليمون.

طريقة عمل شيرة البسبوسة

في وعاء عميق نضع السكر ثم نضيف اليه الماء، ونرفعه على النار.

ننتظر حتى يغلي ثم نضيف النكهة المميزة “الفانيليا أو ماء الورد أو ماء الزهر” ثم نضيف عصير الليمون أو ملح الليمون.

أخيراً نضيف قطعة الزبدة ثم نترك الشيرة أو القطر على النار لمدة 10 دقائق حتى تصبح كثيفة قليلاً.

طريقة عمل الشيرة بعسل النحل

المقادير

كوبين من السكر.

كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

عصير ليمونة.

رشة فانيليا.

الطريقة

نخلط السكر والماء والعسل في وعاء ونرفعه على النار ونتركه حتى يغلي.

بعد أن يغلي نضيف عصير الليمون والفانيليا ثم نتركها على النار لمدة 10 دقائق حتى تثقل.

طريقة شيرة البسبوسة بحليب بوني

المقادير

نصف كوب من السكر.

علبتان من حليب بوني المبخر.

الطريقة

نخلط السكر مع حليب البوني ونقلبهم ونرفعهم على النار.

نتركها على النار حتى الغليان ثم على نار هادئة لعدة دقائق.

نتركها حتى تبرد ثم نسقي بها البسبوسة.

متى أحط شيرة على البسبوسة

توضع الشيرة على البسبوسة بعد أن تخرج من الفرن على الفور على أن تكون الشيرة ساخنة والبسبوسة ساخنة أيضاً، بينما في حالة قطر الحليب أو شيرة الحليب من الممكن استخدام القطر حين يبرد مع البسبوسة الساخنة فور خروجها من الفرن.