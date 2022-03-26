لازم تجربيها.. طريقة عمل كفته الحاتي المشوية على الفحم وسر التتبيلة الخطيرة بدون ما تكش أو تفك منك

تتكون الكفتة من اللحمة مع القليل من الدهن، وتفضل الأم تقديم اللحمة لأبنائها في شكل أصابع الكفتة المشوية، لأن معظم الأطفال والكبار يحبون تناول الكفتة أكثر من تناول اللحمة بشكل مباشر أو مسلوقة أو غيرها من الطرق المختلفة للتقديم اللحمة، ومعظم الأمهات يبحثون للوصول إلى وصفة جديدة لعمل كفتة مثل كفتة الحاتي ونفس الرائحة التي لا مثيل لها، وتعتبر أكثر الأمور التي تخشى منها جميع النساء عند تحضير الكفتة هي أن تتفتت عند شويها على الفحم، ولكن لو قمنا بتطبيق الطريقة التي سوف نقوم بشرحها لكم الآن، سوف تحصلين على طبق كفتة أفضل من كفتة الحاتي، علاوة على أنها لن تفك منكِ بعد الآن.

مكونات عمل كفتة الحاتى فى المنزل

بقدوم شهر رمضان الكريم، ومن المعروف أن العزومات تكثر في هذا الشهر العظيم، ولأننا نصوم أكثر من 12 ساعة نحتاج إلى تناول وجبة مفيدة ومشبعة، والكثير منا يفضل تحضير المشويات على السفرة وبالأخص كفتة الحاتي، لأنها من الوجبات اللذيذة والمفضلة والجميلة، ونحن سوف نقدم لكم مكوناتها:

نصف كيلو من اللحمة التي تحتوي على نسبة دهن.

بصلة كبيرة مبشورة.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة من بهارات الكفتة الرائعة.

نصف ملعقة من الثوم والبصل البودرة.

بيضة كبيرة الحجم.

نصف ملعقة من النشا.

ملعقة من الدقيق.

طريقة تحضير كفتة الحاتى فى المنزل

قدمنا لكم مكونات عمل الكفتة، مع العلم أنه يمكن مضاعفة الكمية على حسب عدد أفراد الأسرة، وإليكم طريقة التحضير بالخطوات:

نقوم بفرم اللحمة أكثر من مرة لكي تكون ناعمة جيدا.

نضع عليها نسبة الدهن إذا كانت اللحمة حمراء خالية من أي دهون.

نضع اللحمة في طبق عميق، ثم نضع عليه النشا والدقيق وباقي المكونات ثم بعد ذلك نقوم بتقليبه جيدا.

نضعها في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعة ونصف تقريبا.

نخرجها ويتم تشكيلها على شكل أصابع، مع مراعاة وضع اليدين بالماء البصل وعصير الطماطم قبل التشكيل.

يتم رص الكفتة في صينية في الفرن.

يتم إدخالها الفرن على درجة 175 درجة، حتى تمام التسوية.

الكفتة من أكثر أنواع الأكلات التي يعشقها الكبار والصغار يمكنك الحصول على كفتة الحاتي بكل سهوله عند عملها بالطريقة التي قمت بذكرها في ألمقال لتحصلي على الذ كفتة حاتي موجوده في الدنيا فقط قومي باستعمال طريقة الفحم التي تعطي مذاق رائع وجميل في وقت قصير جدا يمكنك الحصول عليها بدون مجهود واضاف ملعقة البكينج بودر حتي لا تكش أو تفك منك وتصبح مثل