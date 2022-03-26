نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكيس حنة منزلية أصبغي شعرك بنفسك باللون البني الجذاب وأخفي الشيب المبكر في ساعة واحدة في المقال التالي
مهما تتعدد مهام المرأة وتختلف من إمرأة لأخرى إلا أن الإهتمام بالشعر يظل هو إهتمامها الأول والأخير حيث أنها تبحث دائما عن إستخدام الطرق الجديدة التي تساعد على تنعيم وتصفيف وعلاج الشعر من مشاكل كثيرة جدا، وغير ذلك فكل فتاة أو إمرأة تسعى إلى تغيير لون شعرها لذلك ترغب في صبغ الشعر فمن الممكن أن نقوم بصبغه بأي لون من الألوان، فقد توجد ألوان كثيرة جدا ممكن أن يتم صبغ الشعر بها فيوجد اللون البني واللون الأحمر بمختلف درجاته واللون الأشقر وغير ذلك العديد، ولكن دائما اللون المفضل لدى أغلبية السيدات هو اللون البني حيث أنه يعد من الألوان الطبيعية والتي تناسب أي بشرة ونجد طرق عديدة يمكن من خلالها أن نقوم بتلوين الشعر.
ومن ضمن هذه الطرق هي إستعمال الصبغات الكيميائية أو إستخدام الحناء وذلك عند مزجها مع مكونات طبيعية أخرى تكون موجودة في كل مطبخ، ولكن من المعروف أن الصبغات التي تتوافر في الصيدليات أو في المحلات أو التي يتم عملها في صالونات التجميل لا تكون مناسبة للإستخدام على الشعر نظرا، لأنها تحتوي على مواد كيميائية تدهور الشعر بشكل سئ لذلك لابد من إستخدام خلطة الحناء، فهي الوحيدة القادرة على صبغ الشعر بشكل طبيعي وصحي وبدون أي تلف بل أنها ممكن أن تعالج مشكلات كثيرة تتعلق بالشعر.
مكونات خلطة الحناء لصبغ الشعر
- ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق الحناء.
- ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من القهوة.
- ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.
- نصف كوب صغير من خل التفاح.
- كمية قليلة من الماء الدافئ.
طريقة عمل خلطة الحناء لصبغ الشعر
- نحضر إناء مناسب ونضع به ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق الحناء ونضيف إليها ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من القهوة ثم نضع ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.
- ونقوم بإضافة نصف كوب صغير من خل التفاح ويتم تقليب جميع المكونات مع بعضها ونضيف الماء بشكل تدريجي ونستمر في التقليب للحصول على خليط متماسك وطري.
- ونضع هذه الخلطة علي الشعر بإستخدام فرشاة ويتم تغطية الشعر بكيس بلاستيك ونتركه لمدة خمس ساعات ثم قومي بغسله بالماء والشامبو.
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