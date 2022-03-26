احذر إذا ظهرت عليك هذه الأعراض فهي تدل على إصابتك بمرض السرطان تعرف عليها قبل فوات الأوان

لقد أصبح مرض السرطان هو مرض الجيل حيث نجد بأنه انتشر انتشارا كبيرا في الآونة الأخيرة فلا يوجد أسرة أو عائلة لا يوجد بها مريض سرطان ولقد انتشر السرطان نتيجة الملوثات البيئية التي تحدث حولنا من أتربة وعوادم سيارات إلى جانب تناول الأطعمة الغير صحية مثل الأطعمة المصنعة والأطعمة التي تحتوي على مواد حافظة والمعلبات، وتناول الأطعمة ذات المبيدات الكيمائية الكبيرة، والدواجن المحقونة بالهرمونات المسرطنة دون علم صاحبها ،تناول اللحوم غير معروفة المصدر والخضروات الغير طازجة فنجد أن جميع هذه العلامات تؤدي إلى انتشار السرطان بكثرة وهناك علامات تظهر على الشخص توضح أنه مريض سرطان فيجب التعرف على تلك العلامات ونكون على علم ودراية بها وسوف نوضح تلك العلامات من خلال هذا المقال.

علامات السرطان المبكرة

هناك بعض العلامات التي تدل على تواجد السرطان ويجب عدم تجاهلها وسوف نتعرف عليها خلال الأسطر القادمة..

ارتفاع شديد في درجة الحرارة دون سبب لذلك.

ملاحظة نقص الوزن حيث ينقص الوزن بعدل ٤ كيلو أسبوعيا دون سبب.

ظهور تكتلات ملحوظة بشكل مفاجئ

.تواجد الألم في أماكن معينة في الجسد دون سبب.

ظهور التقرحات الخاصة باللثة واللسان وحول الفم بشكل كبير دون سبب.

شحوب البشرة وميلها إلى الاصفرار.

التعب والإرهاق الدائم.

حدوث إمساك شديد ولا تجيد الملينات نافعا.

حدوث الإسهال الشديد ولا تجيد الأدوية نفعا.

القيء بلا سبب.

القيء بلا سبب. تواجد دم ملحوظ داخل البول أو البراز.

الكحة الشديدة بلا سبب وعدم توقفها.

ظهور الشامات على سطح البلد.

وجود الألم الشديد أثناء التبول.

طرق الوقاية من مرض السرطان