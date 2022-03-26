أعملي القرنبيط المقلي المقرمش بطريقة صحية وكرسبي جداً وبدون ما تشرب زيوت والطعم جنان

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يعتبر القرنبيط من أنواع الخضراوات الشتوية المفضلة لدى معظم الناس كبار أو صغار وهو يعد من الأكلات السهلة والسريعة في التجهيز، وهو من ضمن المأكولات الشعبية والذي يتميز بمذاق لذيذ وشهي، ومن الممكن أن نقوم بعمل القرنبيط بالعديد من الطرق المختلفة سواء في الفرن أو على البوتاجاز ولكن الطريقة التي يعشقها أغلبية الأشخاص هو القرنبيط المقلي والمقرمش، والذي يسمى بالقرنبيط الكرسبي فنجد عدد من السيدات لا يمكنهم أن يقوموا بعمل القرنبيط ويكون مقرمش جدا، وهذا يتم بإستخدام خلطة الدقيق والنشا وعدد آخر من المكونات وأن هذه الخلطة تمنع إمتصاص القرنبيط للزيت أثناء قليه. مكونات القرنبيط الكرسبي ثمرة واحدة من القرنبيط.

كمية مناسبة من الماء.

كوب واحد كبير من الدقيق الأبيض.

ملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر.

ثلاث فصوص من الثوم المهروس.

نصف كوب كبير من البقدونس المفروم.

نصف كوب كبير من الشبت المفروم.

رشة من الملح والفلفل الأسود على حسب الرغبة.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الكمون.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الكزبرة الجافة.

كمية مناسبة من الزيت النباتي للقلي. طريقة عمل القرنبيط الكرسبي نقوم بتقطيع القرنبيط على شكل زهرات متوسطة الحجم فينصح بأن لا تكون كبيرة حتى تكون مقرمشة ثم نضع وعاء كبير على النار ونضع به كمية مناسبة من الماء لسلق القرنبيط.

وعند غليان الماء نضع رشة من الملح ونضع زهرات القرنبيط ونتركها قليلا حتى يتم سلق القرنبيط ثم قومي برفعه من على النار ونضعه في مصفاه لكي نتخلص من الماء.

وبعد ذلك يتم تجهيز طبق عميق ونضع به كوب واحد كبير من الدقيق الأبيض ونضيف إليه ملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا وملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر.

ثم قومي بوضع ثلاث فصوص من الثوم المهروس ونصف كوب كبير من البقدونس المفروم والشبت المفروم ويتم إضافة رشة من الملح والفلفل الأسود.

ونضع الكمون والكزبرة الجافة ونضيف الماء بشكل تدريجي مع الإستمرار في التقليب بإستخدام مضرب السلك للحصول على خليط متجانس وسائل قليلا.

ونحضر طاسة عميقة ونضعها على النار ونضع بها كمية من الزيت وعند تسخينه نضع زهرات القرنبيط المسلوق في خلطة الدقيق ثم نضعه في الزيت ونتركه لكي يكون لونه ذهبي ومقرمش. عمر شويل - جدة أعملي القرنبيط المقلي المقرمش بطريقة صحية وكرسبي جداً وبدون ما تشرب زيوت والطعم جنان - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أعملي القرنبيط المقلي المقرمش بطريقة صحية وكرسبي جداً وبدون ما تشرب زيوت والطعم جنان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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