نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعملي كيكة الرواني بأسهل طريقة وبمكونات بسيطة في المقال التالي

كيكة الرواني من أشهى وألذ الحلويات التي يمكن أن تقدميها لأسرتك ويطلق عليها أيضاً كيكة البسبوسة فهى تجمع بين خفة وفوائد الكيك العادي وبين طعم البسبوسة المميز وكيك الرواني يحتوي على قيمة غذائية عالية لكي ولأسرتك ويمكن أن تقدميه لأفراد أسرتك في الأيام العادية ويمكن أن يقدم في شهر رمضان الكريم كطبق حلو مثالي بعد الإفطار واليوم سوف نقدم لكي كيك الرواني أو كيك البسبوسة بطريقة سهلة وبسيطة. مكونات عمل كيك الرواني: كوب من السكر.

كوب من الزيت.

4 بيض بدرجة حرارة الغرفة.

كوب كبير من الزبادي بدرجة حرارة الغرفة.

كوب من دقيق السميد.

كوب من الدقيق الأبيض.

كيس بيكم بودر.

كيس من الفانليا.

كوب صغير من جوز الهند. طريقة عمل كيك الرواني: في وعاء كبير نضع البيض وكيس الفانليا والسكر ونقوم بمزجهم جيداً بواسطة المضرب اليدوي حتى يختفي السكر ويمتزج مع البيض. ثم نضيف كوب الزيت ونستمر في التقليب حتي يمتزج الزيت مع السكر والبيض ثم نضع كوب الزبادي ونقلبهم. ونضع السميد والدقيق وكيس البيكينج بودر ونمزجهم جيداً حتى يتجانس خليط الكيك. ونقوم بإحضار صينية مقاس 28 سم ونقوم بدهنها بالزبدة أو الزيت جيداً ونضع بداخلها خليط الكيك وندخلها فرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية من 40 دقيقة إلى 45 دقيقة وفي هذه الأثناء نقوم بتحضير السيرم الخاص بكيك الرواني. مكونات وطريقة سيرم كيك الرواني: 2 كوب كبير من السكر.

1 كوب كبير من الماء.

عصير ليمونة. طريقة التحضير: في إناء نقوم بإضافة السكر والماء ثم نقلبهم جيداً حتي يذوب السكر ثم نرفعهم على النار حتى يغلي لمدة ربع ساعة وبعد ذلك أضف إليه عصير ليمونة واحدة. وأرفعه من النار ونتركه لكي يبرد قليلاً يجب عند إضافة السيرم لكيك الرواني أن تكون الكيك ساخنة والسيرم دافئ قليلا. ثم نخرج كيك الرواني من الفرن ونضيف إليها السيرم الدافي ونزينها بجوز الهند أو المكسرات حسب الرغبة. وفي هذه الأثناء سوف نلاحظ أن حجم كيك الرواني يتضاعف ويجب أن نتركها لكي تتشرب السيرم بالكامل وندخلها الثلاجة لمدة ثلاث ساعات قبل التقديم. مكونات عمل الهريسة الإسكندراني: كوب ونصف من دقيق السميد.

1 كوب من السكر.

نصف كوب من السمن.

نصف كوب من العسل الأبيض.

معلقة صغيرة من البيكينج بودر.

نصف كوب من الحليب. طريقة تجهيز الهريسة الإسكندراني: في بولة نخلط دقيق السميد بالسمن ونقوم بعجنهم حتى نحصل على خليط مرمر. نضع للمكونات السابقة السكر وعسل النحل وأيضاً البيكنج بودر ثم نقوم بمزجهم جيدا ونضع عليهم الحليب. ثم نسكب خليط الهريسة في صينية ويتم وضعها في الفرن ويكون ساخن من قبل على درجة حرارة 200 درجة مئوية في الرف الأوسط لمدة 30دقيقة. وفي هذه الوقت يتم تجهيز شربات الهريسة وهو عبارة عن (كوب من السكر، ونصف كوب من الماء وعصرة ليمون) ويجب أن يكون القطر ساخن عند خروج الهريسة من الفرن. وفور خروجها نسكب القطر ونغطي عليها حتى تتشربه وتكون طرية ومرملة. عمر شويل - جدة إعملي كيكة الرواني بأسهل طريقة وبمكونات بسيطة - ثقفني

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