بملعقة نشا واحدة أفردي شعرك الخشن والمجعد وحوليه لخيوط حرير في 30 دقيقة

الشعر الخشن والمجعد يعد مشكلة من ضمن المشاكل الكبيرة في حياة كل إمرأة تعاني منه وكذلك نجد عدد كبير من الأطفال يعانون من نفس المشكلة، فقد تواجه المرأة صعوبة في علاجها وأيضا تجد صعوبة أثناء تمشيطه فهذا النوع بالتحديد يحتاج أو يتطلب إلى العناية والإهتمام بشكل دائم ومستمر حتى يكون لامع وملفت وله مظهر جذاب، فقد تلجأ كل فتاة تعاني من هذا الشعر إلى عمل كيراتين لتنعيم وفرد الشعر ولكي تحصل على شعر ناعم يكون كالحرير، ولكن الكيراتين قد يسبب ضرر كبير على الشعر فهو يعمل على جفاف الشعر ويكون له دور كبير جدا في تساقطه وتلفه.

وغير ذلك فأن الكيراتين يتسبب في إصابة الإنسان ببعض الأمراض الخطيرة التي من الصعب أن نعالجها لذلك ينصح دائما بعدم إستخدامه نهائيا، فقد نجد العديد من السيدات يفضلون أن يستخدمون السشوار أو مكواة الشعر لفرد الشعر الخشن فهي تقوم بالفعل على ذلك، ولكنها أيضا مضرة جدا علي صحة الشعر فيتضح لنا من كل هذا أن لا يوجد شيء أفضل من إستعمال الخلطة الطبيعية مثل خلطة المايونيز، فهذه الخلطة تكون قوية جدا وسحرية ولها مفعول يظهر في خلال نصف ساعة فقط وعند الإنتظام عليها فإننا نحصل على شعر ناعم وخالي من المشاكل.

مكونات خلطة المايونيز لفرد الشعر الخشن

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من المايونيز.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من زيت جوز الهند.

طريقة عمل خلطة المايونيز لفرد الشعر الخشن