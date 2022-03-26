نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بملعقة نشا واحدة أفردي شعرك الخشن والمجعد وحوليه لخيوط حرير في 30 دقيقة في المقال التالي
الشعر الخشن والمجعد يعد مشكلة من ضمن المشاكل الكبيرة في حياة كل إمرأة تعاني منه وكذلك نجد عدد كبير من الأطفال يعانون من نفس المشكلة، فقد تواجه المرأة صعوبة في علاجها وأيضا تجد صعوبة أثناء تمشيطه فهذا النوع بالتحديد يحتاج أو يتطلب إلى العناية والإهتمام بشكل دائم ومستمر حتى يكون لامع وملفت وله مظهر جذاب، فقد تلجأ كل فتاة تعاني من هذا الشعر إلى عمل كيراتين لتنعيم وفرد الشعر ولكي تحصل على شعر ناعم يكون كالحرير، ولكن الكيراتين قد يسبب ضرر كبير على الشعر فهو يعمل على جفاف الشعر ويكون له دور كبير جدا في تساقطه وتلفه.
وغير ذلك فأن الكيراتين يتسبب في إصابة الإنسان ببعض الأمراض الخطيرة التي من الصعب أن نعالجها لذلك ينصح دائما بعدم إستخدامه نهائيا، فقد نجد العديد من السيدات يفضلون أن يستخدمون السشوار أو مكواة الشعر لفرد الشعر الخشن فهي تقوم بالفعل على ذلك، ولكنها أيضا مضرة جدا علي صحة الشعر فيتضح لنا من كل هذا أن لا يوجد شيء أفضل من إستعمال الخلطة الطبيعية مثل خلطة المايونيز، فهذه الخلطة تكون قوية جدا وسحرية ولها مفعول يظهر في خلال نصف ساعة فقط وعند الإنتظام عليها فإننا نحصل على شعر ناعم وخالي من المشاكل.
مكونات خلطة المايونيز لفرد الشعر الخشن
- ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من المايونيز.
- ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق النشا.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.
- ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من زيت جوز الهند.
طريقة عمل خلطة المايونيز لفرد الشعر الخشن
- يتم إحضار وعاء مناسب ونضع به ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من المايونيز ونضيف إليه ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق النشا وملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.
- وبعد ذلك يتم إضافة ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من زيت جوز الهند وقومي بمزج جميع المكونات مع بعضها بشكل جيد.
- وقومي بوضع هذه الخلطة علي الشعر ويتم وضع بونيه عليه ونضع عليها فوطة مبللة بالماء الساخن ونتركه حوالي نصف ساعة وبعد ذلك يتم غسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بملعقة نشا واحدة أفردي شعرك الخشن والمجعد وحوليه لخيوط حرير في 30 دقيقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.