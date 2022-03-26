مقشر القهوة الرهيب لتفتيح وتقشير الركب والأكواع وإزالة البقع والسواد حتي لو لون الفحم

تبييض الركب والكوع حلم تسعى كل فتاة إلى تحقيقه وترغب في تفتيحهم بكل سهولة وبدون ترك أي آثار سلبية عليهم فمن المعروف أن هذه المناطق تكون باللون الأسود الغامق، وغير ذلك فهي يكون الملمس بها خشن وذلك نتيجة تراكم خلايا الجلد الميتة عليهم بشكل كثير جدا وملحوظ وأن الجلد في منطقة الركب والأكواع يكون سميك، لذلك لابد من تقشير وتنظيف هذه المناطق حتى نتخلص تماما من خلايا الجلد الميتة وتكون ناعمة وتظهر باللون الأبيض الفاتح الذي ترغب في الحصول عليه الكثير من السيدات، حيث أن الإسمرار الذي يوجد بهم يجعلها تشعر بالخجل وعدم الثقة في نفسها وأيضا يجعلها لا تستطيع أن ترتدي الملابس القصيرة.

فمن هنا تبحث أغلبية الفتيات عن الوصفة السحرية والقوية التي تعمل على ذلك بشكل طبيعي وفي نفس الوقت يكون سريع، فأن وصفة القهوة والسكر تكون من أقوى الوصفات الطبيعية فهي لها فوائد عديدة فمن ضمن فوائدها أنها تساعد على تبييض الركب والأكواع، وأيضا تعمل على إزالة الجلد الميت بمعني أنها تساعد على تقشيرهم وتجعل ملمسها ناعم، فلا داعي أن نلجأ إلى إستخدام الكريمات فهي لا تفيدنا بأي شيء وغير ذلك فهي تكون غير صحية وأنها تتكون من مواد كيميائية تضر الجلد.

مكونات وصفة القهوة لتبييض الركب والكوع

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من زيت الزيتون.

نصف ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

طريقة عمل وصفة القهوة لتبييض الركب والكوع