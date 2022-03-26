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تعتبر الحلاوة الطحينية نوع من أنواع الحلويات المشهورة والتي تنتشر بكثرة في العديد من الدول، فمن المعروف أن الحلاوة الطحينية تكون غنية جدا بالفيتامينات وغيرها، وأنها تمتلك العديد من الفوائد فهي تساعد بشكل كبير على علاج الإمساك وكذلك تعمل على معالجة إلتهاب اللوز والحلق وكثرة تناول الحلاوة الطحينية تساعد على نضارة الوجه ويكون مشرق وصافي، ومن ضمن فوائدها أيضا أنها تعمل علي زيادة إفراز كمية كبيرة من اللبن لدى المرأة أثناء فترة الرضاعة وغير ذلك فهي تتميز بمذاق لذيذ ورائع، ومن الممكن أن نقوم بعمل الحلاوة الطحينية في المنزل فهذا أفضل بكثير من أن يتم شرائها جاهزة. مكونات الحلاوة الطحينية كوبان كبيران من الطحينة السائلة.

كوبان كبيران من السكر البودر.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.

كوبان كبيران من الحليب البودر.

كمية مناسبة من المكسرات وهي على حسب الرغبة. طريقة عمل الحلاوة الطحينية نحضر وعاء عميق ونضع به كوبان كبيران من الحليب البودر ثم نضيف كوبان كبيران من السكر البودر ونقوم بوضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.

ويتم تقليب السكر مع الحليب والفانيليا وبعد ذلك قومي بإضافة كوبان كبيران من الطحينة السائلة ولكن لابد من وضعها بشكل تدريجي مع الإستمرار في التقليب بإستخدام مضرب السلك اليدوي.

ونستمر في تقليب كل هذه المكونات مع بعضها بشكل جيد للحصول على قوام ناعم جدا لا يوجد به أي تكتلات ويكون كريمي وفي نفس الوقت يكون كثيف قليلا.

ثم نقوم بإحضار علبة نظيفة وتكون على شكل مستطيل أو تكون على شكل مربع ونضع في هذه العلبة كيس ثلاجه يكون من البلاستيك.

وقومي بدهن هذا الكيس بالزيت وذلك بإستخدام فرشاة ولابد من أن يكون الزيت خفيف جدا وبعد ذلك نضع خليط الحلاوة الطحينية في هذه العلبة ويتم فردها جيدا لتكون بنفس شكل العلبة.

ويتم الضغط عليها بطريقة بسيطة ومن الممكن أن يتم تزيينها فنضع كمية مناسبة من المكسرات المجروشة المحمصة ومن أمثلتها البندق أو الفول سوداني أو الفستق وغيرهم.

ويتم تغطيتها بكيس أيضا ونتركها في الثلاجه لمدة ساعتين لكي تتماسك ثم نقوم بإخراجها ونضعها في طبق ويتم تقطيعها. عمر شويل - جدة الحلاوة الطحينية البيتي بطريقة المصانع وبمقادير غير مكلفة وبطعم صحي ومضمون 100% - ثقفني

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