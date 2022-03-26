نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو عندك ملعقة قرنفل تعالي أقولك هتعمل لشعرك ايه تنعيم وتطويل وتكثيف بسرعة الصاروخ وإزالة الشيب نهائياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة كثيراً مانسمع عن نبات القرنفل، ولكن الكثير منا لايعرف فوائد هذا النبات بالنسبة للشعر وسوف أسرد إليكم في هذه السطور القادمة عن وصفات متعددة للقرنفل تسهم في تكثيف وتنعيم الشعر، وقبل كل هذا علينا أن نعرف فوائد هذا النبات حيث أنه يساعد على تنشيط الدورة الدموية لفروة الرأس، كما أنه يجعل للشعر رائحة جميلة، كما أنه يعمل على القضاء على قشرة الشعر والتي بدورها تؤدي إلى تقصف الشعر وتلفه، كما يعمل القرنفل على تنعيم الشعر وتكثيفه.

حيث يحتوي نبات القرنفل على العديد من المعادن الهامة ومنها الصوديوم والفوسفور والبوتاسيوم والحديد وفيتامينات أخرى هامة تحتوي على مضادات أكسدة وتؤدي إلى زيادة تدفق الدم، وتعمل على حماية الشعر من الصلع، إلى جانب أنها تعطي الشعر لمعان وملمس ناعم يدوم طويلا، كما يمكن الحصول على القرنفل من أغلب محلات العطارة، وإليكم العديد من الوصفات التي يدخل فيها القرنفل لتنعيم الشعر وتطويله ومنها خلطة زيت القرنفل وزيت الزيتون وإليكم الطريقة.

مكونات خلطة القرنفل لتطويل وتنعيم الشعر

ملعقتين زيت زيتون.

ثلاثة ملاعق قرنفل مطحون.

ثلاثة ملاعق زيت قرنفل.

طريقة عمل خلطة القرنفل لتطويل وتنعيم الشعر

يتم مزج كل هذه المكونات وتركها على الشعر لمدة ساعتين ثم يتم غسل الشعر بالماء والشامبو وحمام الكركم.

كما يجب أن يتم تكرار هذه الطريقة مرتين أسبوعيا حتى نحصل على النتائج المنشودة.

وصفة القرنفل والماء

وإليكم الوصفة الثانية وهي القرنفل والماء وإليكم الطريقة:-

كوب من الماء.

ملعقتين من القرنفل المطحون.

وها هي طريقة التحضير

نحضر إناء ونضع به كوب الماء ويترك على النار ليغلي ثم نضع القرنفل ونتركهما على النار لمدة خمسة دقايق، ثم نرفعه من على النار ونترك الخليط لكي يبرد، ثم نضعه على الشعر لمدة خمسة ساعات بعد غسل الشعر دون شطفه من تلك الوصفة

وصفة القرنفل زيت جوز الهند

وإليكم الوصفة الثالثة وهي خلطة زيت القرنفل مع زيت جوز الهند وإليكم طريقة تحضير تلك الوصفة وهي:-

أربعة ملاعق من زيت جوز الهند.

ستة ملاعق من زيت القرنفل.

ملعقتان من القرنفل المطحون.

يتم مزج كل هذه المكونات السابق ذكرها مع بعضها، ويتم فردها على الشعر من جذور الشعر حتى أطرافه، وعلينا أن نضع على الشعر بونيه لمدة ساعتين، ثم يتم غسل الشعر بالماء والشامبو، ويمكن تكرار تلك الوصفة مرة واحدة أسبوعيا