نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطريقة المصانع أصنعي الحلاوة الطحينية البيتي بمكونات غير مكلفة وبقوام مظبوط وطعم كالجاهز وتحدي في المقال التالي

نجد أن هناك العديد من أنواع الحلاوة الحلاوة الطحينية التي تنتشر بأشكال متنوعة فى مختلف الأسواق، وينتشر منها أنواع وماركات عديدة ويقبل عليها العديد من الأشخاص سواء الكبار او الصغار وتناولها علي وجبة الإفطار او العشاء علي هيئة ساندوتشات حلاوة طحينية لذيذة الطعم، ويمكن لربة المنزل ان تقوم بإعدادها في البيت بأبسط الطرق السهلة الخطوات. طريقة عمل الحلاوة الطحينية المقادير كوبين كبيرين من السكر البودرة.

كوبين كبيرين من اللبن البودرة.

كوبين كبيرين من الطحينة السائلة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

مقدار مناسب من الفول السوداني.

ملعقتين كبيرتين من الكاكاو الخام.

كوب واحد من السمسم المطحون اللازم لعمل الطحينة.

كوب واحد من الدقيق الأبيض.

كوب واحد من الزيت النباتي. طريقة التحضير نضع كوب واحد من الدقيق الأبيض في إناء عميق ونضع عليه كوب واحد من الزيت النباتي ونخلطهم جيدا ثم نضيف عليهم كوب من السمسم و ندمجهم مع بعض حتى يشكل قوام متماسك.

نأتي بوعاء عميق ونضع به كوبين كبيرين من السكر البودر ونخلطه مع كوبين كبيرين من اللبن البودرة ونخلطهم مع بعض.

نضيف علي الخليط كوبين كبيرين من الطحينة السائلة ملعقة صغيرة من الفانيليا ونضعهم في الكبة الكهربائية ونضيف عليهم مقدار مناسب من الفول السوداني و ندمجهم مع بعض.

نضيف ملعقتين كبيرتين من الكاكاو الخام إلى جزء من الخليط ونضع عليه الفول السوداني.

نضع المكونات في علبة بعد نخلطها جيدا ونتركها في الثلاجة لمدة يومين حتى يتماسك جميع المكونات مع بعض.

فيصبح لدينا نصفين من الحلاوة الطحينية جزء بالكاكاو والفول السوداني وجزء آخر سادة بالطحينة فقط.

بعد يومين نستخرج الحلاوة الطحينية من الثلاجة ونقوم بتقطيعها إلي شرائح طويلة ونقوم بتقديمها. حلاوة طحينية بالشيكولاتة والمكسرات المقادير كوبين كبيرين من السكر البودرة.

كوبين كبيرين من اللبن البودرة.

كوب وربع من الطحينة.

كوبين كبيرين من المكسرات.

ملعقتين كبيرتين من الكاكاو. طريقة التحضير نخلط السكر البودرة مع اللبن البودرة فى إناء صغير ونضيف عليهم الكاكاو ثم نضيف عليهم الطحينة ونخلطها جيد حتى تأخذ قوام متماسك.

نضع خليط الحلاوة الطحينية في علبة بلاستيكية ونضيف عليه مكسرات ونضعها في الثلاجة لمدة يوم وبعد ذلك نقوم بتقطيعها للتقديم. عمر شويل - جدة بطريقة المصانع أصنعي الحلاوة الطحينية البيتي بمكونات غير مكلفة وبقوام مظبوط وطعم كالجاهز وتحدي - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بطريقة المصانع أصنعي الحلاوة الطحينية البيتي بمكونات غير مكلفة وبقوام مظبوط وطعم كالجاهز وتحدي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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