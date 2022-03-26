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تبحث جميع الفتيات عن مكونات طبيعية لترطيب البشرة وجعلها مشرقة ونضرة، ومن أهم هذه المكونات الطبيعية هي استخدام النشا والفازلين لتبييض البشرة وتفتيحها بشكل طبيعي، حيث يعتبر الفازلين الطبي من أفضل الخلطات الطبيعية التي نستخدمها للجلد في عملية الترطيب وتكون البشرة ناعمة وجميلة، فمن أفضل الخلطات التي نستخدمها الجسم هو خلطة الفازلين والنشا للجسم، وسوف نذكر في هذا المقال خلطات الفازلين لتفتيح الوجة. خلطة الفازلين والنشا مع ماء الورد لتبييض الوجه المقادير ملعقة صغيرة من الفازلين الطبي.

ملعقة صغيرة من نشا الذرة.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

برطمان زجاجي صغير. طريقة التحضير نخلط ملعقة صغيرة من الفازلين الطبي في بولة صغيرة ثم وضعها في المايكرويف لمدة دقيقتين حتى يتم ذوبانها ثم نضع عليها ملعقة صغيرة من نشا الذرة و ندمجهم مع بعض جيدا.

نضع على خليط الفازلين ملعقة صغيرة من ماء الورد ونخلطهم جيدا حتي تحصل علي قوام كريمي ناعم.

بعد خلط المكونات مع بعض نضعها في برطمان زجاجي صغير ونضعها في في الثلاجة لمدة ربع ساعه حتي يتم تماسكه.

نفرد خلطة الفازلين على البشرة والجسم ونوزعها بشكل جيدا ثم نتركها لمدة ربع ساعة على البشرة حتى يتم امتصاصها.

نغسل البشرة باستخدام الماء البارد حتي تعمل على غلق مسام البشرة.

نتبع تكرار هذه الخلطة على الاقل مرة كل أسبوع حتي تعمل علي بشرة بيضاء ومشرقة. خلطة الفازلين والنشا مع العسل لتبييض الوجه المقادير ملعقة صغيرة من الفازلين الطبي.

ملعقة صغيرة من نشا الذرة.

ملعقة صغيرة من عسل النحل. طريقة التحضير نضع ملعقة صغيرة من الفازلين الطبي في إناء صغير ثم نضيف عليه ملعقة صغيرة من نشا الذرة ونخلطهم جيدا ثم نضع عليهم ملعقة صغيرة من العسل النحل حتي تحصل علي قوام كريمي.

نفرد خلطة الفازلين على الجسم والبشرة ونتركها على البشرة واليدين والرقبة لمدة عشرة دقائق.

نغسل البشرة من خلطة الفازلين باستخدام الماء البارد ويمكن استخدام كريم مرطب للبشرة بعد هذة الخلطة.

نتبع استخدام هذه الوصفة علي الاقل مرتين من كل أسبوع فهي مفيدة للجسم والبشرة فيجعلها رطبة وناعمة ومشرقة. عمر شويل - جدة دلكة الفازلين والنشا لتبييض وتقشير الجلد الميت من الجسم كله لبشرة خالية من أي أسمرار - ثقفني

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