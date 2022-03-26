طريقة عمل صينية الفراخ بالبصل الاقتصادية بالخلطة اللذيذة بطعم ومذاق شهي ألذ صينية هتاكليها

الدجاج أو الفراخ بالبصل من أكثر المكونات التي نشكل ثنائي لذيذ ورائع ومن أكثر الوجبات التي تصلح أن تكون وجبة رئيسية كاملة أو من الممكن أن تكون أيضاً وجبة خفيفة في العشاء، وتعتمد هذه الوجبة على طريقة التحضير، وهي أيضاً تعتبر من الأكلات الغير مكلفة والاقتصادية والتي تتيح فرصة لربة المنزل صناعتها باستخدام أي مكونات موجودة وأكثر من طريقة.

طريقة عمل الفراخ بالبصل

يمكن إعداد صينية الفراخ بالبصل عند اتباع مجموعة الخطوات التالية، وهي عبارة عن:

المكونات:

دجاجة وزن كيلو ونصف تقريباً نظيفة ومقطعة الي ست أو إلى ثماني قطع.

عدد ٢ حبة بطاطس متوسطة الحجم مقشرة.

معلقة صغيرة بهارات مشكلة.

ربع معلقة صغيرة قرفة.

ربع معلقة صغيرة بابريكا حلوة أو بابريكا مدخنة.

ربع معلقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة ونصف صغيرة من الملح.

مكعب واحد مرق الدجاج.

عدد ٣ حبات متوسطة الحجم بصل مقطع إلى شرائح.

حبة صغيرة من البصل إلى المرق.

عدد ٢ معلقة كبيرة من زيت نباتي.

عدد ٢ ورقة من ورق الغار.

طريقة التحضير