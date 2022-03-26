نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل صينية الفراخ بالبصل الاقتصادية بالخلطة اللذيذة بطعم ومذاق شهي ألذ صينية هتاكليها في المقال التالي
الدجاج أو الفراخ بالبصل من أكثر المكونات التي نشكل ثنائي لذيذ ورائع ومن أكثر الوجبات التي تصلح أن تكون وجبة رئيسية كاملة أو من الممكن أن تكون أيضاً وجبة خفيفة في العشاء، وتعتمد هذه الوجبة على طريقة التحضير، وهي أيضاً تعتبر من الأكلات الغير مكلفة والاقتصادية والتي تتيح فرصة لربة المنزل صناعتها باستخدام أي مكونات موجودة وأكثر من طريقة.
طريقة عمل الفراخ بالبصل
يمكن إعداد صينية الفراخ بالبصل عند اتباع مجموعة الخطوات التالية، وهي عبارة عن:
المكونات:
- دجاجة وزن كيلو ونصف تقريباً نظيفة ومقطعة الي ست أو إلى ثماني قطع.
- عدد ٢ حبة بطاطس متوسطة الحجم مقشرة.
- معلقة صغيرة بهارات مشكلة.
- ربع معلقة صغيرة قرفة.
- ربع معلقة صغيرة بابريكا حلوة أو بابريكا مدخنة.
- ربع معلقة صغيرة فلفل أسود.
- ملعقة ونصف صغيرة من الملح.
- مكعب واحد مرق الدجاج.
- عدد ٣ حبات متوسطة الحجم بصل مقطع إلى شرائح.
- حبة صغيرة من البصل إلى المرق.
- عدد ٢ معلقة كبيرة من زيت نباتي.
- عدد ٢ ورقة من ورق الغار.
طريقة التحضير
- نقوم بتنظيف الفراخ جيداً باستخدام الماء والملح حتى نتخلص من جميع الجراثيم التي توجد بها.
- ثم بعد ذلك نضع الفراخ في وعاء عميق على نار متوسطة الحرارة مع الزيت وحبة صغيرة من البصل وتقلي الفراخ حتى تتحمر جيداً.
- وبعد ذلك نقوم نضيف ماء كمية تكفى لغمر الفرخة ونضيف عليها ورق الغار، وأيضاً مكعب دجاج ومعلقة ملح صغيرة ومعلقة البهارات المشكلة.
- نترك الدجاج على النار لمدة ٣٠ دقيقة وبعد أن تقوم المرق بالغليان نتذوقها ونضيف الملح حسب الحاجة.
- وبعد ذلك نقوم بتقطيع البطاطس الي مكعبات صغيرة الحجم أو متوسطة ثم نتبلها باستخدام القليل من الملح والقرفة والفلفل الأسود والبابريكا، وبعد ذلك نقليها في الزيت الساخن.
- نرفع البطاطس من الزيت ونضعها على مناديل ورقية حتى تمتص الزيت، وبعد ذلك نقلي البصل الشرائح في الزيت المضاف إليه القليل من الفلفل الأسود والحل حتى يصبح البصل طري وذهبي اللون.
- وبعد ذلك نقوم برفع الدجاجة من المرقة ونضعها في الصينية ونضيف إليها البصل والبطاطس المقليين وعدد مغرفة واحدة مرق.
- ونقوم بتشغيل الشواية ونضع صينية الفراخ في الفرن حتى تتحمر، وتقدم بجانب أرز أو خبز.
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