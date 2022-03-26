نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوراك الفراخ أعملي الذ شيش طاووق بالخلطة والتتبيلة السرية بطعم ومذاق يجنن ألذ من المطاعم في المقال التالي

يعد عمل شيش طاووق هو من ألذ المأكولات التي يعشق تناولها الجميع سواء الكبار أو الأطفال، وينتشر تحضير شيش الطاووق بوراك الفراخ في الكثير من المحلات والمطاعم فهو من أكثر الوجبات السريعة التي يتناوب على تناولها الكثير، تستطيع ربة المنزل ان تقوم بتحضير شيش الطاووق في البيت بأسهل الطرق وبأقل التكاليف ويكون صحي أكثر. طريقة عمل شيش طاووق بوراك الفراخ المقادير كيلو من الفراخ البانية التي تخلى من العظم ونقطعها إلى مكعبات صغيرة الحجم.

أربعة فصوص من الثوم المهروس.

كوب واحد من اللبن الرائب.

ملعقتين كبيرتين من المستردة.

ثلاث ملاعق كبيرة من الخل الأبيض.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من ملح الطعام.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.

نصف معلقه كبيره من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من البابريكا البودر.

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

نصف ملعقة صغيرة من الزعتر.

ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة كبيرة من بهارات الدجاج.

ثلاث حبات من الفلفل الأخضر.

حبة كبيرة من البصل وتقطيعها إلى مكعبات صغيرة. طريقة التحضير نقوم بغسل كيلو من الفراخ المخليه باستخدام الدقيق والخل ثم نقطعها الى مكعبات صغيرة.

نضع ملعقتين كبيرتين من المستردة والكمون والفلفل الأسود والملح والزعتر والبابريكا و بهارات الدجاج المشكلة في إناء ونخلطهم جيدا.

نضيف أربعة فصوص من الثوم المهروس علي البهارات المشكلة ونضع عليها كوب من اللبن الرائب ونخلطهم جيدا.

نقوم بالإضافة ثلاث ملاعق كبيرة من الخل الأبيض وملعقة صغيرة من عصير الليمون ونضيف عليهم قطع الفراخ و ندمجهم مع بعض جيدا.

نغطي تتبيلة الفراخ بكيس من النايلون ونضعها في الثلاجة على الاقل 60 دقيقة حتى يتم امتصاص الفراخ للتتبيلة.

ناتي بأسياخ من الخشب ونضع بها ثمرات الفلفل الأخضر المكعبات وقطع من البصل المكعبات ومن بينهم قطع الفراخ المخلية في كل سيخ خشبي حتى ننتهي من الكمية.

ندهن الشواية بقليل من الزيت النباتي ونسخن الشواية جيدا ثم نضع عليها الاسياخ الخشبية على الشواية ونقلبها من جميع الجوانب حتى يتم نضجها بشكل جيد.

عند نضج شيش الطاووق نستخرج الأسياخ الخشبية ونضعها في طبق التقديم. عمر شويل - جدة بوراك الفراخ أعملي الذ شيش طاووق بالخلطة والتتبيلة السرية بطعم ومذاق يجنن ألذ من المطاعم - ثقفني

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