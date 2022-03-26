نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة صحية لقلي القرنبيط الكرسبي بدون ما يمتص زيوت كتير بطعم ومذاق شهي ولذيذ في المقال التالي

نجد أن القرنبيط هو من أهم الأكلات التي يفضلها الكثير من الناس لأنه يتميز بطعمها الخاص، كما أيضا يحتوي القرنبيط علي قيمة غذائية عالية جدا ومن هذه العناصر الحديد الذي يعمل علي علاج للانيميا كما يحمي أيضا من التعرض الكثير من الأمراض، ويمكن لربة المنزل تقوم بتحضير القرنبيط كرسبي بشكل سهل وبأقل تكلفة. طريقة عمل قرنبيط كرسبي المقادير اثنين ثمرة من القرنبيط.

كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

كوب واحد من الحليب.

خمس حبات من البيض.

اثنين ربطة من البقدونس الاخضر.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

ملعقة صغيرة من الكاري.

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

ملعقة صغيرة من النشا الذرة.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الكزبرة المفرومة.

ثلاث فصوص من الثوم المهروس.

مقدار مناسب من الزيت النباتي. طريقة التحضير نغسل القرنبيط باستخدام الماء بشكل جيد ثم نضعه في إناء عميق ونضيف عليه مقدار من الماء المناسب ونضعه علي النار حتي يتم غليانه.

نترك القرنبيط بعد سرقة حتي يتم تبريده و نبدأ في تجهيز خلطة الفراخ.

نأتي بوعاء عميق ونضع به كوب ونصف من الدقيق الأبيض ونضيف عليه كوب واحد من الحليب ثم نضيف اليه فصوص ثوم المهروس ونخلطهم جيدا ثم نضع عليها الخضرا وملعقة صغيرة من الكاري والكمون والفلفل الأسود والبيكنج بودر و ندمجهم مع بعض.

نضيف خمس حبات من البيض على المكونات و نضرب جميع المكونات مع بعض حتي تصبح ذات قوام متماسك ومتجانس.

نضع القرنبيط بعد سلقه في الخلاط مع التقليب جيدا حتى يتم امتصاصه الخلطة.

ناتي بمقلاة واسعة ونضع بها مقدار مناسب من الزيت النباتي ونرفعها علي نار متوسطة حتى يتم قليه القرنبيط.

نترك الزيت حتى يتم تسخينه ونضع بها قطع القرنبيط كل قطعه على حد سواء.

نقلب القرنبيط في الزيت حتي يتم نضجه ويأخذ اللون الذهبي ونقلبه على الجهة الأخرى.

نضع مناديل ورقية علي طبق مسطح ونضع عليها القرنبيط المقلي حتى يتم امتصاص المناديل الزيت ونكرر تلك الخطوة حتى ننتهي من قلة كمية القرنبيط بإكمالها.

نضع البقدونس الاخضر علي القرنبيط في الطبق ويتم تقديمها. عمر شويل - جدة طريقة صحية لقلي القرنبيط الكرسبي بدون ما يمتص زيوت كتير بطعم ومذاق شهي ولذيذ - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة صحية لقلي القرنبيط الكرسبي بدون ما يمتص زيوت كتير بطعم ومذاق شهي ولذيذ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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