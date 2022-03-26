نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة سحرية لتبييض وتنظيف البشرة في المنزل وإزالة الجلد الميت والزيوت والدهون المتراكمة في دقائق في المقال التالي

تحرص جميع الفتيات ان تحصل على بشرة مشرقة ونضرة خالية من وجود أي مشاكل أو عيوب، فلابد من الاهتمام بشكل دائم بشرتها وتنظيفها باستمرار مع مراعاة نوع البشرة سواء كانت بشرة جافة أو بشرة عادية او دهنية حتي تصبح خالية من أي عيوب، فتلجأ إلى استخدام بعض المنتجات التي يمكن أن نستخدمها في تنظيف البشرة او استخدام بعض المكونات الطبيعية. خلطة الخميرة تنظيف البشرة المقادير ثلاث ملاعق صغيرة من الخميرة الفورية.

ربع كوب من الحليب السائل.

ملعقة صغيرة من العسل النحل. طريقة التحضير نقوم بإذابة ثلاث ملاعق صغيرة من الخميرة الفورية في إناء صغير ونضيف عليهم ربع كوب من الحليب السائل ونضيف عليهم ملعقة صغيرة من العسل النحل ونخلطهم جيدا حتى يصبح قوام كريمي.

نفرد الخلطة على البشرة ونوزعها جيدا لمدة نصف ساعة حتى يتم امتصاص البشرة لها.

نغسل الوجه من الخلطة بالماء الفاتر ثم يعود وتغسل البشرة بالماء البارد مرة أخرى. وصفة الطماطم والعسل المقادير ملعقة صغيرة من العسل النحل.

ملعقتين صغيرتين من عصير الطماطم. طريقة التحضير نضع ملعقة صغيرة من العسل النحل في بولة صغيرة ونضيف عليها ملعقتين صغيرتين من عصير الطماطم و ندمجهم مع بعض جيدا.

تفرد الوصفة على البشرة بشكل كامل ونتركها لمدة نصف ساعة.

يتم غسل البشرة باستخدام الماء الفاتر بشكل جيد ويتم تنشف البشرة. كريم زيت الزيتون المقادير نصف كوب من زيت الزيتون.

ملعقتين كبيرتين من الماء.

ملعقتين صغيرتين من الجلسرين.

ملعقتين صغيرتين من غسول الأطفال. طريقة التحضير نستخدم الخلاط الكهربائي ونضع بها نصف كوب من زيت الزيتون ونضيف عليه ملعقتين كبيرتين من الماء ثم نضع ملعقتين صغيرتين من الجلسرين وملعقتين صغيرتين من غسول الأطفال و ندمجهم مع بعض جيدا حتى يصبحوا ذات قوام كريمي.

نضع خلطة كريم زيت الزيتون على البشرة ويتم توزيعها جيدا ونترك الوصفة علي البشرة لمدة خمس دقائق ثم نقوم بغسل البشرة باستخدام الماء الفاتر.

نقوم بتنشيف الوجه جيدا بالمنشفة بعد غسل البشرة جيدا.

نتبع استخدام هذه الوصفة علي الاقل مرة كل أسبوع حتى تصبح البشرة نضرة ومشرقة. عمر شويل - جدة خلطة سحرية لتبييض وتنظيف البشرة في المنزل وإزالة الجلد الميت والزيوت والدهون المتراكمة في دقائق - ثقفني

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