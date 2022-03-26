وصفة النشا والفازلين المعجزة لتبييض وتفتيح الوجه وشد التجاعيد لبشرة صافية ومشدودة كاليابانيين

ترغب العديد من السيدات والفتيات في التخلص من التجاعيد والخطوط الرفيعة التي توجد بالبشرة خاصة في منطقة حول الفم وهذه الظاهرة تسبب في العديد من المشكلات لدى هؤلاء الفتيات والسيدات، وللتخلص من هذه المشكلات تقوم العديد من السيدات والفتيات بالذهاب إلى بعض المراكز التجميلية التي تستخدم هذه المراكز بعض الأجهزة الغالية في الثمن حتى تمحو هذه التجاعيد والخطوط الرفيعة تماماً.

حيث أن هذه الأجهزة ثقيلة ولا تتحملها البشرة مما تسبب حساسيتها الشديدة وتهيجها وإحمرارها وبالتالي تزيد من مشكلات البشرة، وتوجد العديد من الكريمات المستخدمة في التخلص من التجاعيد وتفتيح البشرة، ولكن تكون أكثر خطورة على الجلد وتسبب في ظهور حب الشباب، لذلك لا نقوم بإستخدام هذه الوصفات وعلينا بان نقوم بتحضير وصفة في المنزل وتكون هذه الوصفة طبيعية حتى نحصل على أفضل النتائج.

مكونات وصفة النشا بالفازلين للبشرة

ملعقتان صغيرتان من الفازلين الطبي.

ملعقة واحدة كبيرة من النشا.

ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون.

طريقة عمل وصفة النشا بالفازلين للبشرة