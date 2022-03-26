نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة النشا والفازلين المعجزة لتبييض وتفتيح الوجه وشد التجاعيد لبشرة صافية ومشدودة كاليابانيين في المقال التالي
ترغب العديد من السيدات والفتيات في التخلص من التجاعيد والخطوط الرفيعة التي توجد بالبشرة خاصة في منطقة حول الفم وهذه الظاهرة تسبب في العديد من المشكلات لدى هؤلاء الفتيات والسيدات، وللتخلص من هذه المشكلات تقوم العديد من السيدات والفتيات بالذهاب إلى بعض المراكز التجميلية التي تستخدم هذه المراكز بعض الأجهزة الغالية في الثمن حتى تمحو هذه التجاعيد والخطوط الرفيعة تماماً.
حيث أن هذه الأجهزة ثقيلة ولا تتحملها البشرة مما تسبب حساسيتها الشديدة وتهيجها وإحمرارها وبالتالي تزيد من مشكلات البشرة، وتوجد العديد من الكريمات المستخدمة في التخلص من التجاعيد وتفتيح البشرة، ولكن تكون أكثر خطورة على الجلد وتسبب في ظهور حب الشباب، لذلك لا نقوم بإستخدام هذه الوصفات وعلينا بان نقوم بتحضير وصفة في المنزل وتكون هذه الوصفة طبيعية حتى نحصل على أفضل النتائج.
مكونات وصفة النشا بالفازلين للبشرة
- ملعقتان صغيرتان من الفازلين الطبي.
- ملعقة واحدة كبيرة من النشا.
- ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد.
- ملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون.
طريقة عمل وصفة النشا بالفازلين للبشرة
- قومي بغسل بشرتك بالماء الفاتر وبالغسول المناسب حسب نوع بشرتك.
- بعد ذلك أحضري طبق صغير وضعي به ملعقتان صغيرتان من الفازلين الطبي مع ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد وملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون مع ملعقة واحدة كبيرة ونصف من النشا وعليكي بتقليب المكونات ببعضها جيدا حتى تتجانس تماما.
- بعد الحصول على قوام كريمي قومي بوضع هذه الوصفة على بشرتك بالستاوي وفي جميع أجزاء البشرة خصوصا في منطقة حول العينين حتى تتخلصين من الهالات السوداء والتمتع ببشرة صافية.
- أتركي هذه الوصفة على بشرتك لمدة ساعة واحدة أو أقل، وبعد مرور ذلك الوقت قومي بفرك هذه الوصفة من على بشرتك ثم عليكي بغسلها بالماء البارد جيدا وبهد غسل البشرة قومي بتنشيفها بقطعة من القطن وإستخدمي ماء الورد بعد ذلك.
- كرري هذه الوصفة على بشرتك يوميا حتى تحصلين على بشرة جذابة وناعمة ومشرقة خلال أقل وقت ممكن وبدون تكلفة.
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