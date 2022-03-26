نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أصبغي شعرك بنفسك بالحنة المنزلية وباللون اللي بتحبيه بدون تكاليف وأضرار لشعر جذاب وجميل في المقال التالي
إذا كنتي ترغبين سيدتي العزيزة في تغيير وتجميل لون شعرك فعليكي بصبغ شعرك بالحناء مما يضفي عليكي بجمال في مظهر شعرك ووجهك، وبجانب ذلك فالحناء لها فوائد أخرى غير منظرها الرائع بالشعر فهي تحمي الشعر وتقلل من المواد الدهنية به، كما تعمل كعلاج لتساقط الشعر وحمايته من التقصف، وتعمل على تكثيف الشعر، حيث أنها مادة طبيعية خالية من أي مواد كيميائيّة، فهي في الأساس نبات يتم زراعته في أماكن متفرقة من قارة أفريقيا، فكانت الحناء تستخدم منذ عهد الفراعنة فكانوا يستخدمونها كعلاج لبعض الأمراض الجلدية وكعلاج للحروق، وحتى يومنا هذا تستخدم الحناء لأغراض طبية كثيرة.
كما يتم أستخدام الحناء في النقش على الجلد خاصة في مناسبات الزفاف، فالحناء تتوفر في كل الصيدليات ومحلات العطارة بأنواعها المختلفة وألوانها الجذابة المتنوعة، فإذا كنتي تريدين سيدتي صبغ شعرك فعليكي باستخدام الحناء دون إستخدام الصبغات الكيميائية الضارة التى تؤدي لتساقط الشعر وتقصفه وتعرضه للتلف كما تسبب التهابات في فروة الرأس، فإليكي عزيزتي مكونات صبغ الشعر بالحناء ذات اللون الأحمر الجذاب.
طريقة صبغ الشعر بالحنة
- ستة ملاعق من الحناء.
- ملعقة شمر في ماء مغلي.
- ملعقة كبيرة كركديه.
- علبة زبادي.
طريقة تحضير وصفة الحناء
- قومي بإحضار طبق مصنوع من البلاستيك وضعي به الحناء مع كوب الشمر المغلي، ثم ضعي عليه الكركديه، ثم علبة الزبادي واتركيه لكي تختمر كل هذه المكونات مع بعضها لمدة خمسة ساعات، ثم قومي عزيزتي بتقسيم شعرك إلى خصلات متساوية وباستخدام فرشاة الصبغ قومي بتلوين شعرك بالحناء من جذور شعرك إلى أطراف الشعر، ثم ضعي على شعرك بونيه لكي يتم تغطية شعرك بالكامل لبضع ساعات، ثم استخدمي عزيزتي مجفف الشعر حتى تجف الحنة في شعرك، وفي النهاية قومي بغسل شعرك بالماء والشامبو وياحبذا لو اسخدمتي بلسم أو حمام كريم لكي يجعل ملمس شعرك ناعما لينا غير جاف.
طريقة صبغ الشعر باللون الأصفر
أما إذا كنتي تريدين صبغ شعرك باللون الأصفر فإليكي عزيزتي مقادير الوصغة
- ستة ملاعق حناء.
- ملعقة كبيرة كركم أصفر.
- ملعقة كبيرة خل.
- أربعة ملاعق زيت زيتون.
- ثلاثة ملاعق عصير ليمون.
- علبة زبادي.
وطريقة تحضير تلك الوصفة كالتالي
- نحضر طبق بلاستيك ونضع به الحناء، الكركم، وملعقة الخل، وزيت الزيتون، وعصير الليمون ثم نضع علبة الزبادي، ونقلبهم جيدا ونتركهم لمدة خمس ساعات حتى تمتزج كل هذه المكونات وتتخمر، ثم نقسم الشعر إلى خصلات متساوية، ونضع الحناء من الجذور إلى الأطراف، ثم تغطية الشعر لمدة خمسة ساعات، وبعد ذلك يتم غسل الشعر بالماء والشامبو وحمام الكريم لكي يضفي على شعرك لمعان جذاب ولون رائع يغير من مظهرك ويجعلك أكثر جمالا، كما تعالج الحناء مشكلة كبيرة لدى السيدات وهي ظهور الشيب في الشعر، حيث تستطيع الحناء تغطية الشيب في شعرك بالكامل دون أي تلف يحدث لشعرك كما هو الحال بالنسبة للصبغات الكيميائية.
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