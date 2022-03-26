نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألذ أكلة أقتصادية ممكن تدوقيها أعملي كباب حلة بالفراخ بالخلطة اللذيذة وبطعم ومذاق رهيب في المقال التالي
من المعروف عادة أن جسم الإنسان يحتاج يوميا إلى قدر من البروتينات حتى تمده بالطاقة اليومية التي يحتاجها، ويعتبر الفراخ غني بالبروتينات التي يحتاجها جسم الإنسان ويقدم الفراخ بالعديد من الطرق والبعض من الناس يقومون بعمل الفراخ بالعديد من الأشكال المختلفة ومنها عمله في طاجن بالبطاطس والخضروات الذي يعتبر هذا الطاجن مفيد للجسم والعضلات والبعض الأخر من الناس يقومون بعمله على شكل شاورما ويمكننا حشوها في ساندوتشات لتناولها كوجبات سريعة مع العديد من المقبلات والمخللات التي تعمل على فتح الشهية، وتعتبر الطريقة اللذيذة لعمل الفراخ هي عمل كباب حلة من الفراخ ويمكننا تناول هذه الوجبة مع الأرز والعيش.
مكونات كباب الحلة بالفراخ
- دجاجة واحدة متوسطة الحجم.
- ثمرتان من الطماطم كبيرة الحجم.
- ثمرتان من البصل متوسطة الحجم.
- ثمرتان من الفلفل الأخضر كبيرة الحجم.
- ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة واحدة صغيرة من الملح.
- ملعقة واحدة صغيرة من البهارات الخاصة بالفراخ.
- نصف ملعقة واحدة صغيرة من البهارات المشكلة.
طريقة عمل كباب الحلة بالفراخ
- أحضري الفراخ وقومي بتقطيعه إلى قطع متساوية الحجم واتركيه في طبق كبير وبه الخل والملح لمدة ربع ساعة.
- بعد ذلك أحضري حلة كبيرة وضعي بها كمية من الزيت وضعي قطع الفراخ وقومي بتقطيع البصل والطماطم والفلفل الأخضر إلى قطع متساوية الحجم وعلى شكل مكعبات وقومي بتقليب المكونات ببعضها.
- بعد التقليب الجيد قومي بإضافة البهارات وهي إضافة ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود مع ملعقة واحدة صغيرة من الملح وملعقة صغيرة من بهارات الفراخ الخاصة والبهارات المشكلة وقومي بتقليب هذه البهارات مع المكونات حتى تمتص المكونات البهارات المضافة.
- أتركي هذه المكونات على النار لمدة خمسة دقائق ثم ضيفي إليهو كوب من عصير الطماطم وأتركي هذا الكباب على النار حتى يصبح قوام كثيف من هذا الفراخ.
- بعد نضج الفراخ والخضروات قومي برفعه من على النار وضعيه في طبق تقديم وقومي بتقديمه وعليكي بتناوله بطعم شهي ولذيذ مع أي مقبلات أو إضافات ترغبين بتناولها بجانبه.
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