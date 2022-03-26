ألذ أكلة أقتصادية ممكن تدوقيها أعملي كباب حلة بالفراخ بالخلطة اللذيذة وبطعم ومذاق رهيب

من المعروف عادة أن جسم الإنسان يحتاج يوميا إلى قدر من البروتينات حتى تمده بالطاقة اليومية التي يحتاجها، ويعتبر الفراخ غني بالبروتينات التي يحتاجها جسم الإنسان ويقدم الفراخ بالعديد من الطرق والبعض من الناس يقومون بعمل الفراخ بالعديد من الأشكال المختلفة ومنها عمله في طاجن بالبطاطس والخضروات الذي يعتبر هذا الطاجن مفيد للجسم والعضلات والبعض الأخر من الناس يقومون بعمله على شكل شاورما ويمكننا حشوها في ساندوتشات لتناولها كوجبات سريعة مع العديد من المقبلات والمخللات التي تعمل على فتح الشهية، وتعتبر الطريقة اللذيذة لعمل الفراخ هي عمل كباب حلة من الفراخ ويمكننا تناول هذه الوجبة مع الأرز والعيش.

مكونات كباب الحلة بالفراخ

دجاجة واحدة متوسطة الحجم.

ثمرتان من الطماطم كبيرة الحجم.

ثمرتان من البصل متوسطة الحجم.

ثمرتان من الفلفل الأخضر كبيرة الحجم.

ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

ملعقة واحدة صغيرة من البهارات الخاصة بالفراخ.

نصف ملعقة واحدة صغيرة من البهارات المشكلة.

طريقة عمل كباب الحلة بالفراخ