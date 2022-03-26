بحبة من البصل اعملي عجة البيض بالجبن بطعم رائع لفطور صحي

تعد عجة البيض بالجبن من الوجبات الخفيفة الشهية التي يتم تناولها على وجبة الإفطار بجانب كوب من الشاي أو الحليب، كما تتكون هذه الوجبة من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي البصل والبيض والجبن، ايضاً تحتوي هذه الوجبة على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم، وهنا سوف نقدمه بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيرها بسهولة في البيت، كما يمكن تحضيره بشكل سريع، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل عجة البيض بالجبن بشكل رائع ومذاق مميز في البيت.

مقادير عمل عجة البيض بالجبن

تتكون عجة البيض بالجبن على عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نصف كوب جبنة شيدر.

حبة من الفلفل الأحمر.

ربع كوب من البقدونس.

٢ حبات من البيض.

نصف كوب من المشروم.

زيت حسب الحاجة.

حبة من البصل.

طريقة الإعداد والتحضير

لتحضير عجة البيض بالجبن بطعم رائع يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

نحضر طاسة ونضع بها القليل من الزيت ثم نضيف لها البصل المقطع إلى قطع صغيرة والفلفل الاحمر على نار متوسطة حتى يذبل. بعد ذلك نقوم بإضافة المشروم مع تتبيله برشه من الملح والقليل من الفلفل. ثم نقوم بخفق حبتان من البيض، بعد ذلك نقوم بخلط البقدونس مع الخليط ونقلبهم جيداً. بعد ذلك نقوم بإضافة الجبنة الشيدر المكعبات ونتركها قليلاً على النار حتى تنضج وتذوب الجبن وتصبح جاهزة للتقديم. وبهذا نكون قد قدمنا أحلى طبق عجة بيض بالجبن لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.

فوائد البيض على الصحة

هناك عدة فوائد للبيض على الصحة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالاتي:-