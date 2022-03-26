اقوى مشروب صحي لتقوية جهاز المناعة وإذابة الدهون وتقوية عضلة القلب وتفتيح الشرايين المسدودة

يجب على الأنسان أن يحافظ دائما على مناعته ويعمل دائما على تقويتها لأنها تساعده في مقاومة الأمراض وخاصة الأمراض الفيروسية ومع تواجد فيروس كرونا ودخول مصر في الموجه الخامسة أصبح للمناعة دور كبير جدا في مقاومة هذا الفيروس ومقاومة الأمراض الأخرى، لذلك نجد أن هناك مشروبات تساعد على رفع المناعة وتعمل على تقويتها وسوف نوضحها لكم من خلال هذا المقال..

مشروب الليمون بالعسل

المكونات:

ملعقة ليمون.

كوب ماء دافئ.

خل عشبي.

ملعقة عسل حبة البركة.

طريقة تحضير:

نحضر كوب فارغ ونضع بع ملعقة الليمون مع ملعقة الخل مع العسل ونقلبهم جيدا ثم نضع عليهم الماء ونقلبهم ونتناول الكوب على مدار ثلاثة مرات يومية.

يفضل عسل حبة البركة عن عسل النحل.

في حالة عدم تواجد الخل العشبي يمكن أن نستخدم خل التفاح أو الخل الأبيض.

سوف يعمل هذا المشروب على تقوية المناعة والتخلص من الدهون ونسفها.

مشروب الليمون الساخن

المكونات:

ليمونة.

ماء ساخن.

طريقة التحضير:

نحضر الليمونة ونغسلها جيدا ونعصرها في كوب فارغ ونضيف لها الماء الساخن ونقلبها ونتناولها كل صباح على الريق ونلاحظ بأن الليمون يعمل على تقوية المناعة والتخلص من الدهون.

فوائد الليمون

يحتوي على فيتامين سي.

يعالج نزلات البرد.

ينسف دهون البطن.

يقوي المناعة.

يخلصنا من دهون الأرداف.

يساعد في عدم التعرض لمرض السرطان.

يحمي الجسم من الأمراض.

يقلل من الكولسترول الضار في الجسم.

يعمل على تنظيف البشرة.

ونجد أن فيتامين سي يوحد لون البشرة.

يخلصنا من البقع والمناطق الداكنة الموجودة في الجسم.

كما أنه يخلصنا من الدهون المتراكمة في الشرايين.

كما أنه يقوي القلب ويحسن من صحته.

كما أنه بالإضافة إلى ذلك فإنه يخلصنا من النوبات القلبية التي تحدث.

عصير الليمون الساخن:-

يكون الليمون من الحمضيات المفيدة جدا للجسم وتساعد على تقوية المناعة وتساعد في التخلص من نزلات البرد وإنقاص الوزن وزيادة الحديد في الجسم، يحتوي على مضادات أكسدة مفيدة جدا للجسم ويتم تحضيره عن طريق عصر ليمونه في كوب من الماء ووضعه على النار ليغلي ثم نسكبه في كوب ونتناوله على الريق وبالهناء والشفاء.