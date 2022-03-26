نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطعم مميز اعملي كريم كراميل لذيذ بطريقة بسيطة وبمكونات غير مكلفة في البيت في المقال التالي
يعد الكريم كراميل من الحلويات الشهية التي يقبل عليها الكثيرين من الصغار والكبار حيث أن له طعم مميز وشهي، وهنا سوف نقدمه بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع الأمهات تحضيره بسهولة في البيت، ايضاً يمكن تحضيره في وقت قليل، كما يتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل مثل البيض والنشا والحليب ومكونات آخرى، ايضاً يمكن تقديمه للضيوف كتحلية رائعة ومميزة، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل كريم كراميل شهي ولذيذ في البيت.
مقادير عمل كريم كراميل
لتحضير الكريم كراميل اللذيذ بطعم رائع ولذيذ يجب توافر عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-
- كوب إلا ربع من السكر.
- ملعقتان كبيرتان من النشا.
- ٤ أكواب من الحليب.
- ملعقة كبيرة من الفانيليا.
- صفار حبة من البيض.
- ملعقتان كبيرتان من الدقيق.
للكراميل
- كوب من السكر.
طريقة الإعداد والتحضير
لتحضير الكريم كراميل اللذيذ بطعم مميز يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-
- نحضر إناء عميق على النار ونقوم بوضع كوب من السكر ونتركه حتى يصبح كراميل ثم ننزله من على النار.
- بعد ذلك نحضر إناء عميق ونقوم بوضع الحليب مع صفار البيض ونقلبهم جيداً.
- ثم نقوم بإضافة كوب إلا ربع من السكر مع ملعقتان من الدقيق مع ملعقتان من النشا مع التقليب المستمر.
- بعد ذلك نقوم بوضع الإناء على النار مع التحريك المستمر حتى يغلي ويصبح متماسك قليلاً.
- ثم نقوم بإضافة الفانيليا وننزله من على النار، ثم نقوم بتوزيع الخليط فوق الكراميل.
- بعد ذلك نقوم بوضع القالب في حمام مائي، ثم ندخله الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة لمدة لا تقل عن ساعة واحدة.
- ثم نخرج القالب من الفرن ونتركه ليبرد قليلاً، ثم نقوم بإدخال القالب إلى الثلاجة حتى يبرد بشكل تام.
- بعد ذلك نحضر طبق التقديم ونقوم بقلب الكريم كراميل ويصبح جاهز للتقديم.
- وبهذا نكون قد قدمنا أحلى كريم كراميل بطعم لذيذ لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.
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