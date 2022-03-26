بطعم مميز اعملي كريم كراميل لذيذ بطريقة بسيطة وبمكونات غير مكلفة في البيت

يعد الكريم كراميل من الحلويات الشهية التي يقبل عليها الكثيرين من الصغار والكبار حيث أن له طعم مميز وشهي، وهنا سوف نقدمه بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع الأمهات تحضيره بسهولة في البيت، ايضاً يمكن تحضيره في وقت قليل، كما يتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل مثل البيض والنشا والحليب ومكونات آخرى، ايضاً يمكن تقديمه للضيوف كتحلية رائعة ومميزة، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل كريم كراميل شهي ولذيذ في البيت.

مقادير عمل كريم كراميل

لتحضير الكريم كراميل اللذيذ بطعم رائع ولذيذ يجب توافر عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

كوب إلا ربع من السكر.

ملعقتان كبيرتان من النشا.

٤ أكواب من الحليب.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

صفار حبة من البيض.

ملعقتان كبيرتان من الدقيق.

للكراميل

كوب من السكر.

طريقة الإعداد والتحضير

لتحضير الكريم كراميل اللذيذ بطعم مميز يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-