لاول مرة تورتة المدلعة السورية وطريقة صنعها في المنزل وبدون مجهود

طريقة تحضير المدلعة تعتبر المدلعة من أكثر أنواع الحلوى التي لديها مذاق شهي للغاية وتبحث الكثير من ربات المنازل عن طريقة تحضير المدلعة في المنزل بالتحديد مع اقتراب شهر رمضان وتتبعوا معنا في مقالنا التالي الخطوات المتبعة في تحضير المدعة.

طريقة تحضير المدلعة

تعتبر المدلعة من الحلويات ذات المذاق الشهي ولكن تجهل الكثير من ربات المنازل الطريقة التي يتم تتبع في تحضير المدلعة لذلك سنقدم إليكم طريقة تحضير المدلعة بمقادير بسيطة وتلك المقادير هي كلًا من التالي:

نصف كيلو من دقيق السميد.

كأس من السمن المذاب.

كأس من الحليب.

كأس واحد من السكر.

ملعقتان من جوز الهند.

كنافة.

ربع كأس من السمن.

قطر.

كأس من المياه.

كأس من السكر.

عصرة واحدة من الليمون.

كريم شانتيه.

مكسرات مطحونة.

كراميل.

شوكولاتة سائلة.

خطوات تحضير المدلعة:

يتم تحضير المدلعة بخطوات بسيطة للغاية وتلك الخطوات هي كلًا من التالي:

أولًا يتم تحضير البسبوسة من خلال خلط الكسر مع البسبوسة وجوز الهند ثم يتم الفرك جيدًا ثم يتم إضافة كلًا من السمنة والحليب مع التقليب. يفضل عدم الإكثار من التقليب منعًا لتعرق البسبوسة. الحصول على صينية ثم يتم دهنها بورق الزبدة ثم يتم إضافة خليط البسبوسة ويتم توزيعه. بعد ذلك يتم تسخين الفرن ثم يتم وضع البسبوسة في الفرن وتركها لحين أن يتغير لونها إلى اللون الذهبي. يتم تحضير الشربات من خلال وضع السكر والمياه على النار وتركهم لحين الغليان ثم يتم رفعه من على النار ثم يتم إضافة عصرة الليمون. بعد ذلك يتم إضافة ثلاثة أرباع كمية الشربات البسبوسة مع تركها جانبًا. ثم يتم تحضير الكنافة من خلال تفتيتها ثم يتم إضافة السكر والسمن مع التقليب. بعد يتم الحصول على الصينية ثم يتم دهنها بورق الزبدة ثم يتم وضع الكنافة وإدخالها إلى الفرن ثم يتم إضافة الكمية الباقية من الشربات. ايتم إخراج البسبوسة من الصينية ثم يتم تحضير المدلعة بعد ذلك يتم وضع البسبوسة وفوقها الكرمي شانتيه ثم يتم إضافة المكسرات وشرائح المانجو الطازجة. بعد ذلك يتم وضع طبقة من الكنافة ثم يتم إضافة طبقة من الكريم شانتيه ثم يتم وضع كمية من الكراميل أو الشوكولاتة. ثم يتم تقديم المدلعة وبالهناء عليكم جميعًا.

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