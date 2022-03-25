حضري البسبوسة المرملة بطريقة روعة هتبهر ضيوفك وسر السيرم المخصوص للبسبوسة

البسبوسة المرملة هي الوصفة التي يبحث عنها الملايين من عشاق الحلويات الشرقية حول العالم، ولذلك نوفر لكم سر الشيف في تحضير تلك الوصفة الشهية المميزة، والتي تقدمها السيدات في الوطن العربي بشكل خاص في شهر رمضان المبارك، ومع اقتراب حلول أيام الشهر الفضيل، نجد حرص السيدات علي معرفة أسرار التحضير الواجب اتباعها عند عمل بسبوسة مرملة في المنزل، ولان شهر رمضان المبارك يتميز بالعزومات والزيارات المتبادلة بين أفراد الأسرة والاسر الاخري، والتي تضم الجيران والأقارب والأصدقاء، وتعد الحلويات الشرقية ضمن الحلويات التي يعتز بها ويبحث دائما عن طرق جديدة لتقديمها الملايين من العرب والمصريين، واليوم من خلال موقعنا ثقفني نعرض لكم سر تحضير السيرم او الشربات او كما يطلق علية القطر او العسل المخصص للبسبوسة.

البسبوسة المرملة

لضمان تحضير البسبوسة المرملة بطريقة روعة في المنزل وبتقنية عالية، سوف تحتاجين الي مكونات بسيطة للغاية وغير مكلفة، بعضها لصنع الشربات والبعض الاخر لصنع البسبوسة، ونبدا الان معكم في عرض المكونات

كوبين من مسحوق البسبوسة.

نصف كوب زبادي.

نصف كوب لبن.

ربع كوب سمن بلدي.

معلقة فانليا.

كوبين سكر.

كوب ونصف ماء.

معلقة من عصير الليمون.

عودة من القرفة.

خطوات تحضير البسبوسة في المنزل

وتستطيع تحضير البسبوسة المرملة في المنزل بإتباع تلك الخطوات، والتي لا تستغرق اكثر من 20 دقيقة