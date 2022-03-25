نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري البسبوسة المرملة بطريقة روعة هتبهر ضيوفك وسر السيرم المخصوص للبسبوسة في المقال التالي
البسبوسة المرملة هي الوصفة التي يبحث عنها الملايين من عشاق الحلويات الشرقية حول العالم، ولذلك نوفر لكم سر الشيف في تحضير تلك الوصفة الشهية المميزة، والتي تقدمها السيدات في الوطن العربي بشكل خاص في شهر رمضان المبارك، ومع اقتراب حلول أيام الشهر الفضيل، نجد حرص السيدات علي معرفة أسرار التحضير الواجب اتباعها عند عمل بسبوسة مرملة في المنزل، ولان شهر رمضان المبارك يتميز بالعزومات والزيارات المتبادلة بين أفراد الأسرة والاسر الاخري، والتي تضم الجيران والأقارب والأصدقاء، وتعد الحلويات الشرقية ضمن الحلويات التي يعتز بها ويبحث دائما عن طرق جديدة لتقديمها الملايين من العرب والمصريين، واليوم من خلال موقعنا ثقفني نعرض لكم سر تحضير السيرم او الشربات او كما يطلق علية القطر او العسل المخصص للبسبوسة.
البسبوسة المرملة
لضمان تحضير البسبوسة المرملة بطريقة روعة في المنزل وبتقنية عالية، سوف تحتاجين الي مكونات بسيطة للغاية وغير مكلفة، بعضها لصنع الشربات والبعض الاخر لصنع البسبوسة، ونبدا الان معكم في عرض المكونات
- كوبين من مسحوق البسبوسة.
- نصف كوب زبادي.
- نصف كوب لبن.
- ربع كوب سمن بلدي.
- معلقة فانليا.
- كوبين سكر.
- كوب ونصف ماء.
- معلقة من عصير الليمون.
- عودة من القرفة.
خطوات تحضير البسبوسة في المنزل
وتستطيع تحضير البسبوسة المرملة في المنزل بإتباع تلك الخطوات، والتي لا تستغرق اكثر من 20 دقيقة
- قومي بوضع دقيق البسبوسة، والمشهور بإسم دقيق السميد في وعاء عميق.
- الآن اضيفي الزبادي، ونصف كوب لبن والسمن البلدي والفانليا.
- الآن قومي بمزج جميع المكونات في اتجاه واحد ولمدة بسيطة لا تتعدي 5 دقائق فقط.
- اخيرا قومي باحضار صينية غير قابلة للالتصاق وقومي بوضع العجين وافردي الوجة باليد وعليكي القيام بوضع اليد في الماء قبل البدأ في فرد العجين.
- ادخلي العجين الفرن لمدة عشرون دقيقة.
- حضري الشربات بوضع كوب من السكر ونصف كوب من الماء في حلة، ومن ثم قومي بوضعها علي النار.
- أخيرا قومي بترك الشربات حتي يبدأ في الغليان وقومي بوضع عصرة ليمون وعود قرفة.
- بعد مرور نحو خمس دقائق اغلقي النار وقومي بوضع الفانليا.
- فور اخراج البسبوسة من الفرن قومي بوضع الشربات عليها لتحصلي علي بسبوسة مرملة وطرية.
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