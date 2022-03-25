كيكة الخلاط السريعة بالفانيلا برائحتها الذكية هشه وتصلح لجميع المناسبات

كيكة الخلاط السريعة بالفانيليا بالطريقة الناجحة ، التي ستجعل كل أفراد العائلة يستمتعون بتناولها مع مشروبهم المفضل، كما اننا كثيرا مانتجنب مكوث الكثير من الوقت في المطبخ، لذلك نفضل تحضير الوصفات السهلة السريعة، وفي نفس الوقت تكون شهية وبمكونات متوفرة في البيت، ليسهل عملها في أي وقت، سواء عند حضور ضيوف للمنزل أو للاستمتاع في تجمع العائلة.

طريقة عمل كيكة الفانيلا برائحتها الذكية

يمكنك تحضير كيكة الفانيليا الشهية الهشة ، ثم تقومين بزينها بكريمة الحلويات، والفواكه المفضلة لديكم، ويمكن أيضا تزينها بالسكر البودر، أو القليل من المربى المفضلة لديكم، وتقديمها مع مشروبكم المفضل.

المكونات المطلوبة

عدد ٢ونص كوب من الدقيق.

عدد ٢ بيضة في درجة حرارة الغرفة.

كوب واحد من الحليب.

نصف كوب من الزيت.

نصف كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

رشة صغيرة من الملح.

طريقة تحضير كيكة الفانيليا