نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيكة الخلاط السريعة بالفانيلا برائحتها الذكية هشه وتصلح لجميع المناسبات في المقال التالي
كيكة الخلاط السريعة بالفانيليا بالطريقة الناجحة ، التي ستجعل كل أفراد العائلة يستمتعون بتناولها مع مشروبهم المفضل، كما اننا كثيرا مانتجنب مكوث الكثير من الوقت في المطبخ، لذلك نفضل تحضير الوصفات السهلة السريعة، وفي نفس الوقت تكون شهية وبمكونات متوفرة في البيت، ليسهل عملها في أي وقت، سواء عند حضور ضيوف للمنزل أو للاستمتاع في تجمع العائلة.
طريقة عمل كيكة الفانيلا برائحتها الذكية
يمكنك تحضير كيكة الفانيليا الشهية الهشة ، ثم تقومين بزينها بكريمة الحلويات، والفواكه المفضلة لديكم، ويمكن أيضا تزينها بالسكر البودر، أو القليل من المربى المفضلة لديكم، وتقديمها مع مشروبكم المفضل.
المكونات المطلوبة
- عدد ٢ونص كوب من الدقيق.
- عدد ٢ بيضة في درجة حرارة الغرفة.
- كوب واحد من الحليب.
- نصف كوب من الزيت.
- نصف كوب من السكر.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.
- رشة صغيرة من الملح.
طريقة تحضير كيكة الفانيليا
- نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة.
- نخلط المكونات الجافة معا، وهي الدقيق والبيكنج بودر.
- في الخلاط نضع البيض واللبن الحليب والزيت والسكر والفانيلا، معا ويتم خلطهم حتى تمام التجانس.
- بعد ذللك يمكنك صب مكونات الخلاط السائلة، على المكونات الجافة، وتقليبهم جيدا، حتى التأكد من اختلاط جميع المكونات معا، بدون أي تكلات.
- يتم دهن صينية الكيك المناسبة، بالزبدة والدقيق، حتى تجنب التصاق العجين، ثم يصب العجين بها.
- ندخل الكيك الفرن وتتراوح فترة نضج الكعكة من نصف ساعة إلى دقيقة 45.
- يختبر نضج الكيك عن طريق إدخال سكين رفيع جاف وإخراجه، أو يمكنك الاختبار بخلة أسنان، للتأكد من تمام النضج عند خروج السكين أو خلة الأسنان، بدون بقايا عجين، عند تعرفين ان الكيكة ناضجة.
- من الأفضل تشغيل الفرن من تحت فقط، ثم تشغيله بعد ثلث ساعة من فوق وتحت، للحصول على النضج الكامل للكيك.
- يترك الكيك ليبرد قليلا، ثم يقطع حسب الرغبة برائحته المميزة لتكوني حصلتي على كيكة الفانيليا الشهية في الخلاط، في أسرع وقت ممكن لعمل الكيكة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيكة الخلاط السريعة بالفانيلا برائحتها الذكية هشه وتصلح لجميع المناسبات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.