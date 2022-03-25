بلح الشام بدون بيض بطريقة سهلة وسريعة لذيذ ومقرمش وأحلى من المحلات

بلح الشام بدون بيض ، من الحلويات الشرقية اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار والمحببة والمفضلة لديهم أيضا، ويرجع أصل بلح الشام إلى بلاد الشام، ولذلك سمي باسمه، ومنه انتقل إلى كافة أنحاء الوطن العربي، وأصبح تجوب شهرته جميع أنحاء الوطن العربي، كما أنه يشبه البلح، لذلك أطلق عليه هذا الاسم، وهو من الحلويات المفضلة في شهر رمضان الكريم، فلا يخلو من مائدة، مما يلجأ الجميع إلى شرائه من المحلات باستمرار، وقطايف بالقشطة أيضا، مما يكلف شرائهم أموالا باهظة، لذا سوف نقدم لكم طريقة عمله ليمكنكم تحضيره في المنزل بكل سهولة، وبمكونات بسيطة، ومتوفرة لديكم أيضا، كما يتميز بمذاقه اللذيذ والخاص والمميز والمقرمش، وبشكله الخرافة أيضا، كما يتميز بقيمته الغذائية العالية، وبسهولة تحضيره، وتبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة تحضيره لكي يحضرونه لأفراد أسرتهم بدلا من شرائه من الخارج، ولضمان جودته ونظافته، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل بلح الشام بدون بيض بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات بلح الشام بدون بيض

يتكون بلح الشام بدون بيض من مكونات سهلة وبسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

3 أكواب من الماء.

3 ملاعق كبيرة من الزيت.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة أو باكيت فانيليا.

3 ملاعق كبيرة من السكر.

2 كوب ونصف من الدقيق المنخول.

نصف كوب من النشا المنخول.

شربات بارد ثقيل.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير بلح الشام بدون بيض بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدا، وهي كالآتي: