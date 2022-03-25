الجمبري المقرمش من أفضل الوجبات الشهية التي تقدم على السفرة لعائلتك وأفراد اسرتك، فتتميز هذه الوجبة بنكهة لذيذة وطعم لا يقام ويمكنك تحضير في المنزل بطعم الجاهز بكل سهولة ويسر ومكونات غير مكلفة لغاية، وكذلك يمكنك تقديمها في عزائم شهر رمضان الكريم على مائدة الأفطار وايضا في المناسبات بطعم شهي وخطير، وهي من الماكولات البحرية التي تمتلك فوائد غذائية كثيرة لصحة جسم الانسان، فانها تساعد الإنسان على تحسين الحالة المزاجية له، ويحمي الانسان من الاصابة من أمراض القلب والسرطان باحتوائة على الفيتامينات والمعادن والفسفور التي يحتاجها الجسم، واليكم في خلال السطور التالية أسرار خلطة المطاعم طريقة عمل كرسبي الجمبري المقرمش بطعم خطير.

أسرار المطاعم طريقة عمل كرسبي الجمبري المقرمش بطعم خطير

نوضح لكم أسرار خلطة كرسبي الجمبري المقرمش بطعم لذيذ وشهي باتباع تلك الخطوات التالية:

المكونات

كيلو واحد من الجمبري الطازج

عصير واحدة ليمونة

ملعقة من الزنجبيل

ملعقة كبيرة من الثوم البورده

ملعقة من الكركم

ملعقة من الكزبرة المطحونة

ملعقة من البابريكا

ملعقة من الكمون

ملعقة صغيرة من الملح

نصف ملعقة من الفلفل الأسود

تغليف الجمبري

كوب واحد من الجمبري

نصف كوب بقسماط ناعم

ربع كوب من النشا

2 ملعقة من الحليب

بيضة واحدة

ملعقة من الملح

ملعقة من الفلفل الأسود

ملعقة من بابريكا

طريقة تحضير كرسبي الجمبري المقرمش

أولاً نقوم بتحضير الجمبري ونغسله جيداً ونقشرة مع ترك منطقة الذيل نقوم بازالة الكيس الرملي من ظهر الجمبري بطريقة جيداً نغسل الجمبري مرة أخري جيداً ويصفي نحضر وعاء كبير ونضع في توابل الجمبري الليمون والزنجبيل والثوم والكركم والبابريكا والكمون والفلفل والملح ونقلب المكونات ونتركة لمدة نصف ساعة نحضر طبق ونضع البيضة مع الفلفل والملح ونضيف النشا والدقيق ونقلب الخليط جيداً مع بعضهم ونحضر طبق أخر ونضيف البقسماط الناعم نزل بكمية الجمبري على خليط الدقيق والبيض واللبن وبعد ذلك في البقسماط الناعم نجهز جميع الكمية بهذا الشكل ونضعها في زيتع غزير ساخن على النار ونقوم بتهدئة النار إلى وسط ونضع الجمبري حتي ياخذ اللون الذهبي نقدم الجمبري بشكل جديد وطعم خطير

يحتوي الجمبري على عنصر السيلينيوم وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد في مكافحة الجذور الحرة التي تهاجم خلايا الجسم، ويعتبر الجمبري من أكثر ثمار البحر فائدة لصحة الإنسان، وحيث يحتوي على نسبة عالية من البروتين وقليلة السعرات الحرارية، فضلًا عن احتوائه على دهون صحية مثل أوميجا 3 ومجموعة متنوعة من المعادن والفيتامينات، فإن الجمبري يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة الحيوية للحماية من شيخوخة الجلد ومنع التجاعيد وعلامات الشيخوخة التي تظهر على الجلد نتيجة لعلامات طفيفة.