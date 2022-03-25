مش هتشتري من برة تاني.. طريقة عمل القطايف وعجينتها الهشة بطعم يجنن احلي من الجاهز

القطايف من أكثر الحلويات المرتبطة بشهر رمضان الكريم، والتي نحب جميعاً تناولها بحشوات مختلفة طوال شهر رمضان، عجينة القطايف من أكثر أنواع العجين سهولة في تحضيرها وفي مكوناتها، ولا داعي لشرائها من المحلات بعد الآن، لأنها يمكن تحضيرها في المنزل في وقت قياسي وحشوها في نفس اليوم أو تفريزها لاستخدامها في وقت لاحق، وإليكم طريقة تحضير العجينة وبعض الحشوات اللذيذة للقطايف.

طريقة عمل عجينة القطايف الهشة في المنزل

المقادير

كوبين من الدقيق الأبيض المنخول.

نصف كوب من السميد الناعم.

نصف كوب من الحليب البودرة.

ثلث كوب من السكر.

ثلاثة أكواب من الماء الساخن.

رشة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفانيلا.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

طريقة التحضير

ننخل الدقيق والبيكنج بودر والملح مرة أو مرتين.

في الخلاط الكهربائي نضع جميع المكونات ما عدا البيكنج بودر ونخلط جيداً.

نضع البيكنج بودر في الخلاط ثم نخلط مرة أخرى.

نضع الخليط في طبق كبير ونتركه جانباً لمدة ربع ساعة.

نحضر مقلاة غير لاصقة وندهنها بالقليل من الزيت ونسخنها على نار متوسطة.

نحضر مغرفة طعام ونضع مقدار من خليط العجينة في المقلاة على شكر دوائر صغيرة.

نترك دوائر العجين على نار هادئة حتى تحمر من الأسفل وتظهر على العجينة من الأعلى فقاعات صغيرة.

نرفع دوائر القطايف على طبق ونغطيها حتى لا تجف ونكرر الخطوات السابقة مع باقي كمية الخليط.

يمكن حفظ دوائر القطايف على نفس حالتها في الثلاجة لمدة يويمن فقط.

يمكن تفريز القطايف لكن من الأفضل أن يتم تفريزها بالحشوة ويتم إخراجها قبل تحميرها بساعة.

حشوات مختلفة للقطايف

الحشوة الاولى

هذه الحشوة من أبسط أنواع الحشوات لأنها تعتمد على مكونين فقط هما القشطة والمشمش المجفف، نقوم بتقطيع المشمش إلى مكعبات صغيرة ثم نقوم بخلطه مع القشطة، ثم نحشي القطايف بها.

الحشوة الثانية

نحتاج في هذه الحشوة إلى نوتيلا وفستق وبندق مجروش، نقوم بخلطهم سوياً ثم نحشي القطايف بها ونغلقها جيداً قبل القلي، يجب قلي القطايف في زيت غزير ثم نصفيها جيداً ثم نضعها في القطر البارد ثم نصفيها مرة أخرى ونزينها بالجوز الهند المبشور ونقدمها.