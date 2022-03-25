الدجاج المشوي مع الخضار ألذ وصفة سريعه التحضير ومكوناتها متوفرة في البيت

الدجاج المشوي مع الخضار انه أحد الأطباق المفضلة للجميع، فعندما نقدم طبقًا من الدجاج المخبوز مع مقبلات الخضار المشوية، سنكون الطهاة الأكثر تقديرًا من قبل ضيوفنا. يجب أن يقال أيضًا أن الدجاج المشوي يحتوي على العديد من المتغيرات من حيث التوابل والمقبلات التي تترك لخيالك وتحقق ذلك الدجاج المقرمش والعصير والذهبي.

وصفة الدجاج المشوي مع الخضار

وقت التحضير ليس اكثر من 15 دقيقة، أما وقت الطبخ: ساعة واحدة و 45 دقيقة، السعرات الحرارية: 194 هذه الوصفة لن تحتاج الي مكونات كثيرة أو حتى مكونات مكلفة، فكل ما سنحتاجة هو دجاجة وبعض من الخضروات الطازجة وبعدها ستحصلي علي اشهي طبق لكي ولأسرتك.

المكونات التي يجب أحضارها

المكونات الموصوفة هنا تكفي لـ 4 أشخاص.

2 البصل

1 اليمون

ملح 5 جم

2 جرام فلفل أسود مطحون

و2 جم بابريكا حلوة

2 جرام بابريكا ساخنة

30 مل عصير ليمون

زيت الزيتون

دجاجة كاملة تزن 1.5 كيلو تقريبا

50 مل الخل أبيض

50 مل ماء

4 من الجزر

4 بطاطس متوسطة

طريقة عمل الدجاج المشوي بالخضار

أول شيء يجب أن نفعله هو تنظيف الدجاج جيدًا وإزالة بقايا الأحشاء والريش والدم بالكثير من الماء.

نجفة جيدا حتى نتمكن من تحميص الدجاج بشكل أفضل ونتركه مقرمشا وذهبي اللون، يقشر البصل ويقطع إلى أرباع أحد تلك الأرباع التي نستخدمها لحشو الدجاج والباقي سوف نستخدمه كمقبلات.

السر الأول يذهب مع الليمون، فنحن نغسله جيدًا وبعود أسنان نقوم بوخزه في كل مكان، مع التأكد من ثقب الجلد.

نتبّل الدجاج من الداخل جيداً واملأه بالليمون والبصل، في وعاء نخلط جيداً زيت الزيتون وعصير الليمون مع نوعي الفلفل الحلو، بمجرد الحصول على الخليط نقوم بتتبيل الدجاج والتأكد من أن جميع أجزائه مغطاة جيداً بتحضيرنا.

قشري البطاطس وقطعيها إلى شرائح غير سميكة جدًا، ضعيها في قدر بالماء واغليها لمدة خمس دقائق ثم صفيها جيدًا وضعيها في طبق للخبز.

قشري الجزر وقطعيه إلى شرائح ضعيه مع البصل المحفوظ على البطاطس.

يمكننا رش القليل من النبيذ وزيت الزيتون.

نقوم بإعداد الفرن على درجة 180 درجة.

نضع الصينية في وسط الفرن وعلى الصينية بالخضار نضع شواية أو شبكة ونضع الدجاج وصدوره لأعلى ونترك الدجاج لمدة ساعة.

باقي خطوات التحضير