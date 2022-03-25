سر تحضير الزبادي بالفواكه في المنزل بأبسط الطرق لأروع مذاق بتكلفة بسيطة جدًا

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سر تحضير الزبادي بالفواكه ، يعد الزبادي من أهم وأكثر الأكلات الصحية التي يلجأ الكثيرين إلى تناولها في كافة الأوقات، حيث أنه من الوجبات التي يمكن تناولها سواء في الإفطار أو العشاء وأيضًا كوجبات جانبية وإضافة للسلطات والمأكولات في وجبة الغذاء، ويصلح أيضًا لإعطائه للأطفال في بداية عمرهم، لأنه يتميز بالعديد من الفوائد الصحية الهامة لصحة العظام والأسنان، فيحتوي على نسبة كبيرة من الكالسيوم بفضل الحليب الموضوع به يساعد على تقوية الجسم، ولذلك تسعى ربات البيوت إلى جعل الزبادي وجبة رئيسية يومية لأبنائها وأفراد أسرتها، وهو صحي للغاية ويساعد على الاحساس بالمزيد من الشبع مع متبعي الحميات الغذائية.
سر تحضير الزبادي بالفواكه
يعد الزبادي من الأطعمة التي تساعد بصورة إيجابية على الهضم، ولذلك يمكن وضعه مع الوجبات الأساسية الممتلئة بالدهون لمساعدة الجسم على التخلص منها، ومع اقتراب شهر رمضان المبارك، تبحث ربات البيوت عن الطرق الصحيحة والبسيطة لإعداد الزبادي بها، سواء كان الزبادي السادة أو بإضافة الفواكه لإعطاء نكهة رائعة وفائدة كبرى للجسم، وفي الوقت ذاته بتكلفة بسيطة للغاية مقارنة بالأسعار العالية المتواجدة في المحلات في تلك الأيام.
ويمكن تحضير الزبادي الصحي عن طريق إحضار المكونات التالية :
- 2 لتر من الحليب كامل الدسم ويجب أن يكون طازجًا.
- 3 ملاعق من الزبادي من أي نوع مفضل.
- فاكهة أو شوكولاتة حسب الرغبة.
خطوات تحضير الزبادي
- يوضع الحليب أولا في إناء ويترك على النار حتى يغلي ويتخلص من أي بكتيريا متواجدة به.
- يرفع الخليط من على النار ويترك حتى يصبح الخليط دافئ وليس بارد أو ساخن جدًا.
- يضاف الزبادي الجاهز إلى الحليب مع التقليب جيدًا لعدم وجود أي تكتلات.
- في أواني أو أكواب صغيرة مخصصة لعمل الزبادي يوضع الخليط ويدخل الفرن ويترك لمدة خمس دقائق.
- يخرج الزبادي من الفرن ويترك لمدة سبع ساعات على الأقل حتى يصبح جاهزًا لتناوله.
- في حالة الرغبة في عمل الزبادي بالفاكهة أو الشوكولاتة يمكن وضعها بداخل الحليب قبل أن يدخل الإناء إلى الفرن، ويمكن أيضًا وضعها كطبقة خارجية فوق الزبادي ليصبح ذو فائدة كبيرة.
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