نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إذا كنت تعاني من نمو الشعر أسفل الجلد “الشعر المنغرز” فإليك العلاج في المقال التالي

عمر شويل - جدة لقد تعامل الكثير منا مع الشعر الناشئ الذي ينمو أسفل الجلد بدلاً من خروجه في مرحلة ما من حياته، وبالتأكيد فإن هذا الأمر مزعج للغاية.

لكن الضغط على النتوءات الناتجة من نمو الشعر لأسفل ليس أفضل فكرة، فهناك علاجات أكثر أمانًا للشعر المنغرز لتجربتها.

أسباب نمو الشعر أسفل الجلد

يمكن أن يحدث نمو الشعر تحت الجلد عندما يسد الجلد الميت البصيلات ويحبس الشعر الذي من المفترض أن ينمو داخل البصيلات، وهذا قد يسبب التهاب جريب الشعر.

وعادة يكون الأشخاص من أصحاب الشعر الكثيف والمجعد أكثر عرضة لحدوث تلك المشكلة، أيضًا فإن الرجال الذين يحلقون شعر الوجه أو أي مناطق أخرى بالشفرة يكونوا أكثر عرضة لحدوث تلك المشكلة.

أعراض الشعر المنغرز في الجلد

وعادة ما يكون هذا الشعر نتوء احمر مع رأس مليء بالصديد، ومن أعراض الشعر المنغرز:

الألم في موقع انغراز الشعر.

الحكة

سواد الجلد

الألم

البثور.

وقد يسبب تندب دائم في المنطقة التي تتكرر فيها المشكلة .

وعادة ما يختلف كيس الشعر الناشئ عن حب الشباب لأنه يمكنك عادةً رؤية الشعر داخل النتوء.

علاج مشكلة الشعر المنغرز

التقشير

إن عمل تقشير منتظم للبشة، يساعد في إزالة الجلد الميت الذي يسد مسام البشرة ويسبب تلك المشكلة.

غير عادات الحلاقة

إن استخدام ماكينة إزالة الشعر الكهربائية بدلًا من الشفرة سوف يقلل من تلك المشكلة.

ويمكن قبل وبعد الحلاقة استخدام كمادات أو منشفة دافئة على الذقن لفتح المسام والتقليل من خطر نمو الشعر أسفل الجلد.

إن طرق إزالة الشعر هي السبب الأكثر شيوعًا في حدوث تلك المشكلة، حيث تسبب الحلاقة بالشفرة أو الشمع لحدوث تلك المشكلة.

أيضًا فإن استخدام منتجات مثل مزيلات العرق أو بعض أنواع الصابون في انسداد المسام وحدوث تلك المشكلة.

التعرق المستمر مع عدم الاستحمام بسرعة قد يسبب تلك المشكلة.

إزالة الشعربالليزر

إذا كانت تلك المشكلة تحدث بشكل متكرر وتسبب لك الإزعاج، فإن إزالة الشعر بالليزر قد يكون علاج فعال لها، لأنه يقتل الشعر داخل البصيلة ويمنع نمو الشعرة المنغرزة مرة أخرى.