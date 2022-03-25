طريقة عمل مكرونة بالصلصة للدايت لإنقاص الوزن الزائد والتخلص من الدهون بدون حرمان

طريقة عمل مكرونة بالصلصة للدايت ، يتبع الكثير من الأفراد سواء من السيدات أو الرجال حميات غذائية لإنقاص الوزن الزائد، وفي الوقت نفسه يرغبون في تناول الأطعمة بالمذاقات المختلفة كي لا يشعرون بالحرمان، لأن الجسم في حالة شعوره بالحرمان لا يفقد الوزن بل يتعرض الجسم لزيادة أكبر، ويسعى الجميع إلى التعرف على الوجبات الصحية التي يمكن تناولها في فترات الدايت من أجل الحفاظ على الجسم والتمتع بصحة جيدة، نظرًا لأن الوزن الزائد يتسبب في العديد من المشكلات للصحة ومن أبرزها أمراض القلب والكلى والضغط المرتفع وغيرها من الأمراض التي تجعل الإنسان عاجزًا عن استكمال حياته بالصورة الطبيعية.

طريقة عمل مكرونة بالصلصة للدايت

المكرونة من أكثر الأكلات التي يقبل الملايين على تناولها في وجبات الغذاء والعشاء، وخاصة المكرونة بالصلصة لأنها تتميز بالمذاق الشهي، ولكن إعداد المكرونة بالطريقة العادية مع إضافة الكثير من السمنة يتسبب في الزيادة الكبيرة في الوزن، وهذا ما يجعل متبعي الحميات الغذائية غير قادرين على تناولها، ولكن مع تحضيرها بالطريقة الصحية يصبح من السهل تناولها بدون أي خوف، ويمكن أيضًا اختيار أنواع المكرونة المصنوعة من الدقيق الأسمر أو الشوفان للتقليل أكثر وأكثر من السعرات الحرارية المستهلكة.

ويمكن تحضير مكرونة بالصلصة للدايت عن طريق إحضار المكونات التالية :

كيس من المكرونة المفضلة.

4 فصوص من الثوم.

معلقة من معجون الطماطم.

رشة من الزعتر.

ربع معلقة من الفلفل الأسود.

نصف معلقة من البابونج.

نصف معلقة من الشطة.

2 معلقة من زيت الزيتون.

نصف معلقة من الملح.

خطوات تحضير مكرونة الدايت