نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معجزة كريم الفازلين والنشا لتبيض البشرة وإزالة الجلد الميت والتجاعيد نهائيا من اول استعمال في المقال التالي
كريم الفازلين والنشا لتبيض البشرة، وإزالة البقع الداكنة في الوجه ومناطق أخرى بالجسم، وهذا لأن المواد الطبيعية لا تسبب أي آثار جانبية ضارة بالبشرة، هذا إلى جانب التكلفة القليلة لأن الفازلين والنشا متوفرين في المنزل، ولكن لابد من معرفة طريقة التحضير والاستخدام وهذا نوضحه في سطور قليلة قادمة.
كريم الفازلين والنشا لتبيض البشرة
يمكنك استغلال القيمة التجميلية في الفازلين والنشا لتنعيم البشرة والقضاء على تصبغ البشرة في مناطق متفرقة بالجسم، من خلال الوصفة التالية:
المكونات
- ملعقة نشا الذرة الناعم.
- ملعقة صغيرة فازلين طبي.
- قطرات من عصير الليمون.
- ملعقة زيت زيتون خام.
- ملعقة عسل أبيض.
- نصف كوب ماء مثلج.
طريقة التحضير والاستخدام
- في طبق مناسب للحرارة ضعي الفازلين ثم ادخليه الميكروويف ليذوب، ثم اخلطي معه النشا مع التقليب.
- ضيفي قطرات الليمون ثم العسل ثم زيت الزيتون مع مراعاة التقليب جيدا.
- في الأخير ضيفي قليل من الماء المثلج للقوام المناسب الكريمي، ثم يوضع في علبة لها غطاء محكم.
- يفضل الحفظ في الثلاجة حتى لا يكون ذائبا.
- يستخدم صباحا ومساءا مع مراعاة عدم التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر بعد الاستخدام.
- إذا كنتي تعانين من حساسية في البشرة لا تضيفي عصير الليمون لأنه قد يسبب التحسس ومشكلات أخرى بالبشرة
معجزة كريم النشا والفازلين لتبيض البشرة
المكونات
- ملعقة نشا.
- نصف ملعقة فازلين.
- ملعقة ماء ورد.
طريقة التحضير والاستخدام
- نخلط المكونات السابقة جيدا في علبة مناسبة حتى تصبح المكونات بشكل كريمي متجانس.
- يتم تطبيق الخليط على البشرة مرة يوميا قبل النوم بساعة للحصول على أفضل النتائج.
نصائح لبشرة مشرقة بدون تصبغات
- لابد من الاهتمام بتغذية البشرة بشكل مستمر ويفضل الاعتماد على مواد طبيعية.
- استخدام كريم واقي من الشمس يحد من تغير لون البشرة.
- التنظيف المستمر بقطرات من ماء الورد مرتين يوميا على قطنة صغيرة يمنع تغير لون الجلد وظهور البثور والحبوب.
- التنظيف بالبخار مرة كل أسبوعين تقضي على دهون المتراكمة تحت الجلد.
- لا تستخدمي مستحضرات تجميل مجهولة المصدر لأنها تساهم بشكل كبير في تغير لون الجلد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معجزة كريم الفازلين والنشا لتبيض البشرة وإزالة الجلد الميت والتجاعيد نهائيا من اول استعمال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.