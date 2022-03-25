معجزة كريم الفازلين والنشا لتبيض البشرة وإزالة الجلد الميت والتجاعيد نهائيا من اول استعمال

كريم الفازلين والنشا لتبيض البشرة، وإزالة البقع الداكنة في الوجه ومناطق أخرى بالجسم، وهذا لأن المواد الطبيعية لا تسبب أي آثار جانبية ضارة بالبشرة، هذا إلى جانب التكلفة القليلة لأن الفازلين والنشا متوفرين في المنزل، ولكن لابد من معرفة طريقة التحضير والاستخدام وهذا نوضحه في سطور قليلة قادمة.

كريم الفازلين والنشا لتبيض البشرة

يمكنك استغلال القيمة التجميلية في الفازلين والنشا لتنعيم البشرة والقضاء على تصبغ البشرة في مناطق متفرقة بالجسم، من خلال الوصفة التالية:

المكونات

ملعقة نشا الذرة الناعم.

ملعقة صغيرة فازلين طبي.

قطرات من عصير الليمون.

ملعقة زيت زيتون خام.

ملعقة عسل أبيض.

نصف كوب ماء مثلج.

طريقة التحضير والاستخدام

في طبق مناسب للحرارة ضعي الفازلين ثم ادخليه الميكروويف ليذوب، ثم اخلطي معه النشا مع التقليب.

ضيفي قطرات الليمون ثم العسل ثم زيت الزيتون مع مراعاة التقليب جيدا.

في الأخير ضيفي قليل من الماء المثلج للقوام المناسب الكريمي، ثم يوضع في علبة لها غطاء محكم.

يفضل الحفظ في الثلاجة حتى لا يكون ذائبا.

يستخدم صباحا ومساءا مع مراعاة عدم التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر بعد الاستخدام.

إذا كنتي تعانين من حساسية في البشرة لا تضيفي عصير الليمون لأنه قد يسبب التحسس ومشكلات أخرى بالبشرة

معجزة كريم النشا والفازلين لتبيض البشرة

المكونات

ملعقة نشا.

نصف ملعقة فازلين.

ملعقة ماء ورد.

طريقة التحضير والاستخدام

نخلط المكونات السابقة جيدا في علبة مناسبة حتى تصبح المكونات بشكل كريمي متجانس.

يتم تطبيق الخليط على البشرة مرة يوميا قبل النوم بساعة للحصول على أفضل النتائج.

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