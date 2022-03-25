طريقة عمل الكيكة الأسفنجية في البيت بخطوات سهلة وبسيطة  

كيكة الإسفنجية بحث العديد من السيدات عن طريقة سهلة وشائعة لعمل الكيك ويرجع السبب لأنها من أنواع الكيك السهلة في التحضير ولا تحتوي على عصير أو زيت أو ألبان أو مكونات غالية الثمن بل جميع مكوناتها متوفرة في جميع الأسواق، ومن المكونات الرئيسية التي لا نستغني عنها عند تحضيرها وهو الدقيق، وبالإضافة إلى أن اسمها مشتق من شكلها وطعمها الشهي، فهي ذات ملمس ناعم ولينة مثل الإسفنج، ويمكنك تحضير الكيكة ببساطة دون إضافة أي مشروبات، أو يمكنك تحضيرها وتزيينها لعمل أعياد الميلاد في المنزل والمناسبات الرسمية والتجمعات العائلية فتابعونا لمعرفة الطريقة بالتفصيل.

مكونات كيكة الإسفنجية

خمس بيضات.

كوب ونصف من السكر البودر.

نصف كوب من الماء.

كوب من الدقيق.

نصف ملعقة من البيكنج بودر.

رشة من الملح.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة عمل الكيك الإسفنجي العادي

نقدم إليكم طريقة مفصلة لتحضير الكيكة الإسفنجية في مطبخك من خلال النقاط التالية:

أول خطوة: قومي بفصل بياض البيض واخلط الدقيق مع البيكنج بودر جيدا ثم قومي بوضع رشة ملح واخلطيهم.

الخطوة الثانية: ضعي السكر والبيض في الخلاط الكهربائي وملعقة صغيرة من الفانيليا واخلطيهم ثم ضعي كوب من السكر البودر.

الخطوة الثالثة: ضعي عصره الليمون على الخليط السابق واخلطيهم جيدا ثم ضعيهم على وعاء الدقيق بالتدريج حتى يصبح القوام شبه متماسك.

ضعي الخليط في صينية الكيك وضعيها في الفرن لمدة ربع ساعة حتى تستوي.

كعكة إسفنجية بدون بيض

يوجد طريقة لعمل كيكة الإسفنجية بدون وضع بيض في المقادير، وفي هذا السياق كل ما عليك فعله هو متابعة الخطوات بدقة.

كوب ونصف من السكر.

أربع أكواب من الدقيق.

كوب من الزبدة.

كوب ونصف من اللبن.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف ملعقة من خل التفاح.

طريقة عمل الكيك الإسفنجي بدون بيض

نقدم إليكم طريقة لعمل كيكة الإسفنجية في أقل وقت وذلك خلال النقاط التالية: