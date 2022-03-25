طريقة عمل السابلية في المنزل بخطوات سهلة الصنع وبمكونات اقتصادية ومتوفرة في كل منزل

تبحث العديد من السيدات عن طريقة تحضير ناجحة للسابلية، فهو من أحد أنواع البسكويت السهلة في الصنع والتي اشتهرت بشكل كبير في جميع البلاد وانتشرت بشكل واسع خلال الأيام القليلة ويرجع السبب الرئيسي لاقتراب شهر رمضان المبارك وبحث كل سيدة عن طريقة لعمل حلويات سهلة ولكن تكون جديدة ويحبها الأطفال والكبار أيضا، ويعد السابليه من الوصفات التي لم تحصل على حقها لعدم شهرتها ولكن في ذلك الوقت نالت مكانتها وأصبح جميع الطباخين يصنعوها في برامجهم على التلفاز، وفي هذا المقال سنوضح لكم طريقة تحضير وصفة بسكويت السابليه في المنزل بمكونات اقتصادية وسهلة فتابعونا لمعرفة الطريقة بالتفصيل.

مقادير عمل بسكويت سابليه

إذا كنت تخططين لصنع نوع من أنواع الحلويات وتريدين صنع بسكويت شهي ومفيد ويحتوي على جميع أنواع الفيتامينات الصحية والتي تمد أطفالك بالعديد من الفوائد الصحية، نقدم إليكم بسكويت السابليه الشهي ولعمله عليك شراء المكونات التالية:

ثلاث أكواب من الدقيق.

ربع كيلو من السكر البودر.

كوب ونصف من السمن البلدي.

معلقة كبيرة من الفانيليا.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

أربع معالق من الكاكاو.

شكولاتة فورماسيل.

عبوة صغيرة من المربي.

شكولاتة سائلة.

بندق أو أي نوع من المكسرات.

طريقة تحضير السابليه في المنزل

بحث العديد من السيدات عن طريقة سلسة لصنع السابليه في المنزل بخطوات بسيطة، حيث أنها تعد من الوصفات السريعة والتي تمكنك من صنعها في المطبخ بمكونات اقتصادية وفي وقت أقل ومجهود ضعيف، وفي النقاط التالية ستتمكن من خلالها كل سيدة عمل الوصفة كل ما عليك فعله هو متابعة الخطوات بدقة شديدة وهي كالتالي: