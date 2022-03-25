برياني الدجاج بطعم رائع ولذيذ بأبسط الطرق وأسهل الخطوات

برياني الدجاج من الأكلات الشهية واللذيذة التي تقدم بالأرز البسمتي مع قطع الفراخ بنكهة لذيذة جداً تحتوي على أطيب البهارات، فهو يتم تحضيره من خلال مكونات سهلة وبسيطة وغير مكلفة فيعتبر الدجاج من اللحوم التي تعتبر تباع بسعر متوسط بالنسبة لغيرها من اللحوم الأخرى، فهي متوفرة في متناول الجميع كما يمكننا عمل أطباق شهية ولذيذة منها وتعتبر أكلات اقتصادية وموفرة، ولكنها تعتبر من الأطباق الرئيسية على السفرة، تقدم مع أنواع مختلفة من الصوص مثل صوص الطماطم أو الزبادي، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل برياني الدجاج بطريقة سهلة وبسيطة جداً.

مكونات عمل برياني الدجاج بالمنزل

تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة جداً هي كما يلي:ـ

دجاجة مقطعة 8 قطع بدون جلد.

كيلو أرز بسمتي منقوع لمدة ساعة.

3 حبات طماطم مقطعة.

ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

بصلة كبيرة الحجم مفرومة.

حبة ليمون مجفف.

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم.

2 ملعقة كبيرة ماء ورد .

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة كركم.

ملعقة صغيرة كارى.

ورق لورا.

2 حبة فلفل حار مقطع شرائح.

2 حبة فلفل رومي مقطع شرائح .

عود قرفة.

ربع ملعقة صغيرة بودرة زعفران.

2 ملعقة كبيرة سمن.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

6 حبات من البصل مقطع شرائح.

لوز.

مقادير الصوص

2 حبة طماطم.

ربع كوب كزبرة خضراء.

فلفل رومي.

فلفل حار.

2 فص ثوم.

رشة ملح

عصير ليمون.

ملعقة كبيرة خل.

زيت زيتون.

ملعقة صغيرة كمون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير برياني الدجاج خطوة بخطوة في المنزل وهي كما يلى :-

أولاً يشوح البصل الشرائح في مقلاة على النار مع الزيت ويترك لمدة 20 دقيقة مع التقليب المستمر حتى يأخذ اللون الذهبي المقرمش. ثم بعد ذلك نحضر وعاء عميق ويتم سلق الأرز في الماء المغلي على نار متوسطة مع إضافة الملح وورق لورا وعود القرفة. يغطى ويترك على النار حتى تماماً النضج، ثم يرفع الأرز من على النار ثم يصفى جيداً. ثم يخلط مع الكاري والكركم وبودرة الزعفران حتي يتجانس مع البهارات تماماً. يرش على وجه الأرز ماء الورد ثم يوضع بداخله في ورق فويل فحمة مشتعلة وتطفئ بالزبدة. ثم يغطى الأرز ويترك حتي يأخذ طعم الفحم، ثم تشوح قطع الدجاج في وعاء مع ملعقتين السمنة على النار وتترك حتى تأخذ اللون الذهبي. يضاف إليها البصل والثوم المفروم مع إضافة شرائح الفلفل الرومي والفلفل الحار ونقلب المكونات، ثم نضيف الطماطم وصلصة الطماطم. ثم تتبل قطع الدجاج بالملح والفلفل ثم يضاف الليمون المجفف، ثم نغطي قطع الدجاج بقليل من الماء، ثم تُترك على نار متوسطة حتي تمام النضج.

طريقة تحضير الصوص

في الخلاط الكهربائي نقوم بوضع الثوم والطماطم والفلفل الرومي والكزبرة الخضراء والفلفل الحار، ثم نخلط المكونات حتي تصبح ناعمة. ثم يضاف عليها الملح والخل وعصير الليمون والفلفل الأسود وزيت الزيتون، ثم تقلب المكونات جيداً مع بعضها البعض. يوضع الأرز في طبق التقديم ويوضع الدجاج فوق الأرز، ثم يزين بالبصل المحمر واللوز حسب الرغبة. ثم يسكب الصوص في أطباق صغيرة، ثم يقدم بجانب طبق البرياني بألف هنا وشفاء.

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