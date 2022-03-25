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عمر شويل - جدة إزالة تجاعيد الوجه واليدين بوصفة طبيعية تمنحك بشرة مشرقة في وقت قصير، التجاعيد هي عبارة عن الخطوط التي تظهر في الوجه واليدين حيث تعمل على تراخي الجلد وظهوره بمظهر يختلف تمامًا عن مظهره في فترة الشباب، أسباب ظهور التجاعيد هو الدخول في مرحلة الشيخوخة التي ينتج عنها بعض الآثار والتي منها التجاعيد. عندما تظهر التجاعيد في اليدين والوجه يقوم بعض الناس بإجراء جراحة تجميلية تعمل على شد البشرة، ولكن يوجد فئة من الناس لا ترغب في عمل جراحة ويفضل استعمال الوصفات الطبيعية مثل وصفة الليمون والسكر حيث أن الليمون يحتوي على فيتامين (سي) المغذي للبشرة، والسكر الذي يستخدم من أجل تقشير الجلد.

وصفة الليمون والسكر للتخلص من تجاعيد الوجه واليدين

تساعد تلك الوصفة علي إزالة تجاعيد الوجه واليدين وتجعلك تتمتعي ببشرة مثالية خالية من أي عيوب.

يمكن عمل وصفة مكونة من الليمون والسكر تستخدم كمقشر للبشرة يعمل على إخفاء تجاعيد الوجه واليدين حيث يتم عمل الوصفة بالطريقة التالية:

يتم خلط كمية من عصير الليمون مع كمية مثلها من السكر.

يتم فرك الوجه واليدين بخليط الليمون والسكر.

بعد استعمال الوصفة سوف نلاحظ تغير كبير في الوجه واليدين، حيث يعمل الليمون على تغذية البشرة وإعادة الحيوية والنضارة لها.

الليمون يزيل البقع الغامقة ويتخلص من التجاعيد لذلك فهو بمثابة المطهر الذي يستخدم من أجل تنقية البشرة.

أما بالنسبة للسكر الخشن فهو عبارة عن مادة مقشرة طبيعية تعمل على إعادة الحيوية للجلد الميت.

استخدام الحليب للتخلص من تجاعيد الوجه واليدين

الحليب قادر على تغيير البشرة تمامًا وإعادتها إلى شبابها، حيث يقضي على التجاعيد،

وللحصول على هذه النتيجة يجب غمر اليدين في اللبن لمدة تتراوح من 10: 20 دقيقة،

وذلك بعد استخدام وصفة الليمون والسكر وذلك من أجل تنعيم الوجه واليدين.

لُب الموز للتخلص من التجاعيد



الموز من الفاكهة التي تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم والحديد وغيرها من الفيتامينات المفيدة لصحة البشرة بشكل عام، وذلك لأنه يستخدم في شد البشرة عن طريق عمل الآتي: