نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتتبيلة فراخ مميزة أعملي ألذ صينية فراخ بالبصل مثل المطاعم في المقال التالي

يعتبر طبق الفراخ بالبصل هو من أهم الأطباق التي تتميز بمذاقها الجميل ويعشق تناوله الجميع من الأطفال والكبار، ويعد طبق الفراخ بالبصل هو من أسهل الأكلات في تحضيرها حيث تتبع ربة المنزل بعض الخطوات البسيطة لتحضيرها في المنزل بشكل أفضل وقليل في تكلفتها باستخدام مكونات بسيطة مثل البصل والطماطم وغيرها من الاضافات البسيطة التي تضيف مذاق رائع للفراخ. طريقة عمل الدجاج بالبصل المقادير إحضار دجاجة كاملة.

ثلاث حبات من البصل كبيرة في الحجم.

مكعبين من مرقة الدجاج.

ربع كوب من الزيت النباتي.

كوب ونصف من الماء.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

استخدام ورق فويل. طريقة التحضير نأتي بالدجاجة الكاملة ونقوم بغسلها بشكل جيدا ونضعها في إناء عميق ونضيف عليها كوب من الدقيق الأبيض ثم نضع عليها ملعقة كبيرة من ملح الطعام ثم نضيف ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

بعد ذلك نقوم بتقطيعها إلى أربع أرباع ونضعها في إناء ثم نقوم بتقطيع ثلاث حبات من البصل إلى شرائح دائرية.

نضع شرائح البصل الدائرية في وعاء عميق ثم نضيف عليه ملعقة صغيرة من ملح الطعام ثم نضع عليه ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود ونقلبهم مع بعض جيدا.

نضيف علي شرائح البصل والتوابل ربع كوب من الزيت النباتي و ندمجهم مع بعض ثم نضع بهذا التتبيلة الفراخ ونتركها لمدة 30 دقيقة.

ناتي بصينيه الفرن وندهنها بقليل من الزيت النباتي ونبدأ في رص الدجاج به ونضيف عليه تتبيلة البصل بشكل كامل ثم نضيف إليه كوب ونصف من الماء.

نجهز الفرن على درجة حرارة عالية على 200 درجة مئوية حتى يصبح ساخن ونضع صينية الفراخ بالبصل بداخله ونضع أعلاها ورق الفويل حتى تعمل علي تسوية الفراخ بشكل جيد.

نترك صينية الفراخ بالبصل لمدة تصل عن 60 دقيقة حتي يتم نضجها.

بعد ذلك نزيل غطاء ورق الفويل من على صينية الفراخ بالبصل حتى تأخذ اللون الذهبي من جميع الجوانب ويمكن أن نشغل الشواية عليها حتى تأخذ اللون من جميع الجوانب.

ونتركها لمدة لا تتجاوز عن نصف ساعة حتى تصبح جاهزة للتقديم. عمر شويل - جدة بتتبيلة فراخ مميزة أعملي ألذ صينية فراخ بالبصل مثل المطاعم - ثقفني

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