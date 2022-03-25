بلح الشام الأصلي بأسهل طريقة والطعم أحلى من الجاهز

يعتبر بلح الشام الأصلي من أسهل الحلويات الشرقية التي يمكن إعدادها في المنزل ببعض المكونات البسيطة المتوفرة في مطبخك، كما أنه يتميز بمذاق شهي ومحبب للأطفال والكبار، وتتعدد أنواع الحلويات الشرقية التي تحرص ربات البيوت على تقديمها في شهر رمضان المبارك ومنها الكنافة والقطايف والجلاش، ويتميز بلح الشام بمكوناته الغير مكلفة وبطريقة تحضيره السهلة التي لا تستغرق الكثير من الوقت، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم أسهل وصفة لعمل بلح الشام الأصلي بطعم أحلى من الجاهز على طريقة آية حبيب.

مكونات بلح الشام الأصلي

نحتاج لعمل بلح الشام مكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل، وهي كالتالي:-

كوب ونصف ماء.

2 ملعقة كبيرة زبدة أو زيت.

ملعقة كبيرة سكر.

كوب ونصف دقيق.

رشة ملح.

3 ملاعق كبيرة ممسوحة سميد ناعم.

3 ملاعق كبيرة ممسوحة نشا.

ملعقة صغيرة فانيليا.

3 بيضات بحرارة الغرفة.

الشربات

2 كوب سكر.

1 كوب ماء.

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

طريقة التحضير

لعمل الشربات: نذوب كوبين من السكر مع كوب ماء على البارد ثم نرفع الخليط على النار حتى يصل لدرجة الغليان. ثم نضيف ملعقة صغيرة من عصير الليمون، ونترك الشربات يغلي لمدة خمس دقائق ثم نطفئ النار. لتحضير عجينة بلح الشام: نضع كوب ونصف ماء وملعقتين كبيرتين من الزبدة وملعقة كبيرة سكر في حلة على النار حتى نصل لدرجة الغليان. نزود الدقيق مع التقليب المستمر ثم إضافة ثلاث ملاعق كبيرة ممسوحة من النشا ومثلهم من السميد الناعم. نستمر في التقليب حتى تتشكل لدينا عجينة متماسكة وناعمة، ثم نترك العجينة تبرد قبل إضافة البيض. نضع العجينة في العجان الكهربي ثم نضيف البيض بالتدريج وملعقة صغيرة فانيليا ونعجن حتى يمتزج البيض مع العجينة (يمكنك استخدام المضرب الكهربي أو اليدوي). تشكل العجينة باستخدام كيس الحلواني على صينية مدهونة بالزيت حتى ننتهي من الكمية أو مباشرةً في طاسة القلي. يفضل أن ندخل العجين بعد تشكيله الثلاجة لمدة ربع ساعة قبل القلي، ثم يقلى في زيت غزير وساخن حتى يأخذ لون ذهبي. بعد تمام النضج نضع بلح الشام في الشربات البارد لمدة ثلاث دقائق، ونتركه يبرد ثم يقدم بألف صحة وعافية.

طريقة عمل بلح الشام بدون بيض

المكونات

كوب ماء.

2 ملعقة كبيرة زيت أو زبدة.

1 ملعقة كبيرة عسل نحل أو شربات ثقيل.

كوب وربع دقيق.

1 ملعقة كبيرة نشا.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

طريقة التحضير