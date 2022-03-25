بسرعة الصاروخ.. تقشير الثوم بطريقة متخطرش علي بالك حتي لو قدامك أكثر من 30 كيلو هتقشريهم بدون تعب

تقشير الثوم من السهل إتمامه ومن خلال العديد من الطرق والوسائل وبعض الحيل المجربة ومن خلال الآتي في تلك السطور القادمة نوافيكم بالعرض المفصل لحيل من المطبخ سيكون من السهل عليك أن تتبعي واحدة من بينها لإنجاز الحصول على الثوم مقشر سريعا، وخالي من أي قشور، ومن خلال ما يلي في تلك السطور المقبلة نتحدث بالتفصيل عن تلك الطرق وأهم خطواتها وكل ما يخص السرعة في إنجاز المهمة الخاصة بالتقشير للثوم.

تقشير الثوم بسرعة الصاروخ

طريقة من الطرق المتاحة والممتازة من الممكن ومن خلالها إتمام خطوة التقشير للثوم بلحظات معدودة، وفي منتهى السرعة ، وتعتبر الطريقة متميزة للحصول على الثوم مقشر سريعا بعد فرك كمية من فصوص الثوم المراد تقشيرها بهذا المكون والذي يساعد في سرعة انزلاق القشور من فوق فصوص الثوم، ومن الممكن أن نستخدم الملح الخشن أيضا.

تقشير الثوم بأستخدام كيس بلاستيك

بالكيس البلاستيك من الممكن أن تقومي بإنجاز التقشير للثوم، وفي وقت قياسي ستكون كمية الثوم المطلوبة جاهزة تماما للاستعمال، ومن خلال الآتي نوضح أهم ما يتعلق بالتقشير وبسرعة للثوم، مع بيان الخطوات الأساسية، والتي تيسر استعمال كيس البلاستيك للتقشير للثوم.

يتم تفريق لفصوص المطلوب تقشيرها من الثوم.

ضعي الكمية المطلوبة للتقشير بالكيس.

أفرغي الكيس تماما من أي هواء زائد.

يتم غلق الكيس جيدا.

بالمطرقة قومي بالطرق الخفيف على الكيس ليكون الثوم جاهز لتقشير بغضون لحظات قصيرة.

طريقة تقشير الثوم بالماء

الخطوات التي من الممكن أن تتبعينها لتقشير الثوم بمنتهى السرعة هي تلك الطريقة لقادمة والتي نستعمل فيها الماء للتخلص تماما من أي قشور بالثوم ومهما كانت الكمية المتوفرة لديك كبيرة تستطيعين تقشيرها بأقل وقت ممكن إذا اتبعتي الخطوات بالنقاط القادمة: